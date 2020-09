Jean-Marie Bigard très triste : la star des écrans parle de son seul regret en pleurs !

Pour Jean-Marie Bigard la vie a été du bâton avant de devenir de la carotte. Le comédien a vécu une vie pleine de suspense surtout sur le plan professionnel. Aujourd’hui père d’une fille, il se confie sur le seul point d’ombre de son existence qui le ronge. Une grande révélation qui sera suivie d’un grand conseil. Jean-Marie Bigard, malgré tout, demeure un homme avec de grandes ambitions.

Un vrai combat pour s’en sortir

Jean-Marie Bigard n’a pas vécu une vie de conte de fée. Né dans une famille modeste, il a connu des moments sombres avant d’accéder à la gloire. Au tout début, Jean-Marie Bigard était un jeune français ordinaire. Son seul souci était de subvenir à ses besoins et payer ses factures. Alors, il deviendra un professeur de sport chevronné. Pendant ce temps, il tenait à accomplir un rêve d’enfance : devenir comédien ! Pour y arriver, il va tenter sa chance plus d’une fois dans l’espoir d’être déniché par Philippe Bouvard.

Malheureusement, grande sera sa désillusion quand son mentor lui propose d’écrire des sketchs au lieu de les présenter sur scène. Cette remarque ne découragea pas pour autant Jean-Marie Bigard. Toute sa vie basculera le jour où son chemin croisa celui de Laurent Baffie. Il commencera à se faire connaître dans l’émission « La classe » diffusée sur France 3 et présentée par Fabrice. D’ailleurs, le célèbre humoriste entre dans les détails de son parcours vers la célébrité dans son autobiographie dont le titre est « Rire pour ne pas mourir ».

De toute une vie, un seul grand regret…

Même étant comblé par le succès et ses avantages dans le domaine de la télé, Jean-Marie Bigard reste inconsolable sur un fait. Ses parents n’ont pas pu voir son rêve le plus cher se réaliser. En accordant une interview, la star n’a pas pu retenir les larmes en pensant à ses parents. Il s’est remémoré toute la modestie et simplicité dans lesquelles vivait sa famille. Ce qui lui fait le plus mal est qu’il n’a pas pu faire profiter à ses parents, sa grande richesse.

« J’ai été multimillionnaire et je n’ai jamais pu la couvrir de cadeau. Et mon père m’aurait connu au moment de ma gloire, il aurait été très fier je crois. Il aurait pleuré comme moi, je pleure tout le temps. » a déclaré Jean-Marie Bigard. Cette révélation du grand homme de l’écran montre à quel point il aurait voulu voir ses parents à ses côtés lors de son ascension vers le sommet. Cependant, il se contente de la fierté qu’éprouve sa fille.

Conseil, malheurs et ambition de Jean-Marie Bigard

Jean-Marie Bigard est heureux de rendre sa fille fière de lui. Il en profite pour dire qu’il est important de faire des enfants. Même si « super chiant !!! », pour lui un enfant est le meilleur cadeau qu’on puisse se faire à soi-même. L’humoriste a perdu ses parents très tôt. En effet, sa mère succomba à un cancer du pancréas alors qu’il n’avait que 20 ans. Douze mois après cette première perte, ce sera au tour de son père de se faire assassiné par l’ex de sa nouvelle compagne. Ce deuxième drame anéantira complètement le comédien.

Grâce à son inébranlable talent à faire rire, Jean-Marie a pu s’en sortir. Devenu une légende dans le milieu du Show, il se donne comme cap d’entrer dans la politique. Il désire rassembler les 500 votes nécessaires afin de participer aux prochaines élections présidentielles. Il affirme que des maires se sont déjà proposés spontanément pour accompagner l’humoriste dans sa nouvelle quête.