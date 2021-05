Jean-Marie Bigard : un nouveau dérapage après l’affaire du Pass sanitaire, l’humoriste est au plus mal

Alors que le gouvernement d’Emmanuel Macron fait de plus en plus d’efforts pour libérer prochainement les français des contraintes du confinement, il se trouve que l’humoriste Jean-Marie Bigard a pu prendre la parole ces derniers jours et faire des déclarations assez violentes contre le gouvernement et contre l’industrie pharmaceutique. En effet, il se trouve que Jean-Marie Bigard n’a pas hésité, devant le micro de la chaîne RT France, à dénoncer ce qui lui semble être une situation qui n’est clairement pas normale. Les propos qu’il a pu avoir l’occasion de tenir en plein direct ce weekend font vraiment froid dans le dos.

En effet, dans les quelques images que l’on a pu se procurer en exclusivité, Jean-Marie Bigard a l’air complètement sous le choc et vraiment très énervé. Dans une situation qui dure moins de 2 minutes, on peut ainsi voir l’humoriste très énervé : il décide même de s’en prendre au journaliste qui lui pose des questions, tout en tenant des propos qui sont apparus comme très incohérents dans leur ensemble.

Alors que certaines personnalités comme Dieudonné sont désormais interdites d’antenne, il se pourrait bien que d’autres en fassent de même après avoir pu entendre les déclarations assez choquantes de la part de Jean-Marie Bigard. En effet, certains ne se privent pas pour dire haut et fort que l’humoriste n’a clairement pas pris les choses à la légère et peut être mal compris les faits…

Jean-Marie Bigard fait une comparaison très douteuse et déplacée pendant une manifestation…

Ce sont des mots encore une fois très durs que l’on a pu entendre de la part de Jean-Marie Bigard ces derniers jours. En effet, à l’occasion de la décision de mettre en place un Pass sanitaire en fonction de certaines occasions, il se trouve que Jean-Marie Bigard n’a pas hésité une seule seconde à dire haut et fort tout ce qui pouvait le déranger dans la situation actuelle.

Il n’en a pas fallu plus à certains pour réagir assez violemment sur les réseaux sociaux, avec notamment des déclarations de certaines associations qui ne semblent pas du tout approuver les propos de l’humoriste très controversé. Néanmoins, c’était sans compter sur la force de la prise de parole de l’humoriste qui n’est pas encore une fois à en rajouter même si cela ne plaira pas à ses détracteurs.

On se souvient tous ces derniers mois de sa prise de parole dans un documentaire sur la crise sanitaire liée au coronavirus, et comme a pu le découvrir encore une fois dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste, il se trouve que Jean-Marie Bigard assume très clairement sa prise de parole et son gros coup de gueule poussé sur RT.

Jean-Marie Bigard fait un nouveau dérapage en plein direct dans TPMP

C’est donc encore une fois en plein direct dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 que l’humoriste Jean-Marie Bigard n’a pas hésité une seule seconde à dire haut et fort tout ce qu’il pouvait penser.

Jean-Marie Bigard s'explique sur sa phrase polémique sur le pass sanitaire et "l'étoile jaune" ! #TPMP pic.twitter.com/nRBsIj0laI — TPMP (@TPMP) May 24, 2021

Clairement, l’humoriste a en effet confirmé les propos qu’il a pu tenir en plein direct ce week-end : cela n’a pas du tout plus aux associations concernées qui estiment que Jean-Marie Bigard va beaucoup trop loin dans ses toutes dernières déclarations publiques !