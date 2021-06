Jean-Marie Bigard fait une très grosse annonce avec son épouse Lola Marois, les fans sont sous le choc

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne parle de Jean-Marie Bigard et de ses déclarations assez choquantes.

On se souvient encore en effet de sa présence très remarquée lors de la dernière manifestation qui concerne le Pass sanitaire, où Jean-Marie Bigard est clairement allé trop loin selon certains téléspectateurs et internautes. En effet, il se trouve que l’interview qu’il a pu donner en exclusivité pour RT France fait vraiment froid dans le dos.

Dans les quelques images que l’on a pu découvrir, il se trouve que Jean-Marie Bigard pousse un très gros coup de gueule contre le Pass sanitaire et fait également de très grosses accusations contre le patron de Pfizer qui aurait pu selon lui refuser de se faire vacciner.

éanmoins, depuis, il se trouve qu’un communiqué de l’AFP clair et précis a pu mettre le doigt sur cette erreur qui a été commise par Jean-Marie Bigard. Malheureusement, il se trouve que l’histoire ne s’arrête pas là et on a pu voir par la suite que l’humoriste a pu également renouveler ses propos dans une émission sur C8.

C’est en effet face à Cyril Hanouna dans l’émission de Touche pas à mon poste que l’humoriste a pu dire qu’il renouvelait bien ses propos, et notamment sur ce qu’il a pu faire comme comparaison assez choquante et déplacée sur les passages les plus sombres de l’histoire de France…

Jean-Marie Bigard : il revient avec un très gros projet en exclusivité…

Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus est enfin en train de perdre du terrain après des mois qui ont pu être assez chaotiques, il se trouve que Jean-Marie Bigard a pu prendre la parole également pour pouvoir faire de très grosses déclarations sur tous ses projets à venir. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que Jean-Marie Bigard est pressé de vivre à nouveau à fond, et on a pu le confirmer ainsi en voyant son activité débordante sur les réseaux sociaux.

L’humoriste compte en effet frapper très fort avec des spectacles qui vont être assez incroyables à en croire l’humoriste. Néanmoins, ce dernier a pu encore une fois se mettre à dos les autorités, car comme on a pu le découvrir, Jean-Marie Bigard a purement et simplement décidé de placer des jauges qui sont à la limite de ce que peut interdire le gouvernement d’Emmanuel Macron. Si pour certains français, c’est tout simplement une grosse insulte aux gestes barrières, pour Jean-Marie Bigard c’est surtout un moyen de pouvoir accueillir le maximum de personnes possibles, ce que l’on peut clairement comprendre ! Mais ce n’est pas le seul projet de Jean-Marie Bigard, et on a pu voir qu’il avait aussi prévu quelque chose de très important avec sa compagne Lola Marois…

Jean-Marie Bigard et Lola Marois renouvellent leurs vœux après 10 ans de mariage

Voilà qui devrait très clairement faire taire toutes les rumeurs en ce qui concerne Jean-Marie Bigard et la comédienne Lola Marois, que l’on peut retrouver actuellement à la télévision. En effet, il se trouve que le couple a décidé de faire taire les plus grosses rumeurs concernant leur couple de la plus belle des façons.

Ils ont tout simplement pu décider de renouveler leurs vœux de mariage, après une dizaine d’années de vie commune, ce qui est assez notable !