Jean-Michel Maire est absent de TPMP : est-il en froid avec Cyril Hanouna ?

Certaines personnes ont tendance à penser que Jean-Michel Maire est en froid avec Cyril Hanouna, mais cela ne semble pas être le cas comme Benjamin Castaldi a pu le préciser dans les colonnes de TV Mag. En effet, le chroniqueur a pu préciser que son collègue a attrapé une première fois le coronavirus, il était donc en convalescence. Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas pu l’épargner puisqu’il a été malade une seconde fois. Benjamin Castaldi précise toutefois qu’il ne sais pas « exactement pourquoi il est moins présent. Il faudrait poser la question à Cyril ».

Jean-Michel Maire est-il écarté de TPMP ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire)



L’entente semblait être au beau fixe entre l’animateur et le chroniqueur puisque Cyril Hanouna révèle souvent qu’il est son ami. De plus, Jean-Michel Maire est présent dans TPMP depuis les premières émissions. Dans ce cas de figure, il est difficile de penser que le chroniqueur soit éloigné volontairement, il a sans doute des raisons personnelles qu’il ne faut pas mettre de côté. Cyril Hanouna a tendance à renouveler son équipe en fonction des sujets et surtout de la présence.

Si certains sont récurrents, d’autres comme Gilles Verdez ont pu être absents pendant plusieurs mois et il est désormais de retour .

. Jean-Michel Maire est aussi absent depuis de longues semaines, mais il pourra sans doute revenir puisque Benjamin Castaldi semble confiant.

Les fans sont toutefois inquiets puisque le chroniqueur distribue de la joie et de la bonne humeur tous les soirs.

Le chroniqueur précise également dans les colonnes du magazine que Cyril Hanouna a l’habitude de « toujours de faire un peu tourner la table ».

Par conséquent, la mauvaise entente peut être rayée, mais la santé de Jean-Michel Maire pourrait être finalement la raison de son absence. Vous avez pu le croiser sur le plateau de Touche pas à mon Poste en décembre dernier et depuis, il est aux abonnés absents. Il avait d’ailleurs partagé son témoignage par rapport à la maladie puisque le coronavirus n’a clairement pas épargné le chroniqueur.

Il a perdu du poids, mais il a aussi basculé doucement dans la dépression comme il avait pu le préciser. D’autres désagréments ont été listés comme le révèle Jean-Michel Maire à savoir la perte du goût et de l’appétit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire)

Jean-Michel Maire frappé une seconde fois par la Covid-19

Il révélait qu’il avait pu se sortir de cette première vague et il était donc de retour sur le plateau. Toutefois, une seconde vague a été identifiée et il a été atteint une seconde fois par le coronavirus. Ce n’est pas le seul puisque de nombreux malades ont également été impactés à nouveau avec des symptômes plus ou moins forts. Jean-Michel Maire révélait également que le fait d’être absent du plateau de télévision pouvait aussi enfoncer « le clou de la dépression ». Le séducteur était aussi très présent en mars dernier lorsque le coronavirus est entré dans nos vies.

Nous avions d’ailleurs appris avec Ce soir chez Baba que Jean-Michel Maire avait été atteint. Mathieu Delormeau était à l’époque aux petits soins pour le chroniqueur qui était aussi son ami, il pouvait aussi compter sur Jimmy Mohammed, qui est le médecin de la bande. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram puisque Jean-Michel Maire est assez actif. Il vous propose des clichés de son quotidien et vous savez sans doute qu’il est en couple avec la belle Marion qui publie régulièrement des clichés du chroniqueur.