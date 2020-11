Jean Michel Maire : « Je joue bien la comédie », Cyril Hanouna s’explique sur ce commentaire off !

Ce jeudi 12 novembre était diffusé La grande Rassrah sur C8, et l’emblématique animateur de Touche Pas à Mon Poste avait préparé quelques surprises à ses chroniqueurs, dont une toute particulière pour Jean-Michel Maire. Le problème, c’est que le chroniqueur a malencontreusement lâché un commentaire en off en plein direct, ce qui a obligé Cyril Hanouna à s’expliquer sur le sujet…

Une grosse rassrah pour les chroniqueurs de Baba

Ce 12 novembre 2020 était l’occasion d’une émission spéciale pour Cyril Hanouna et le présentateur avait bien l’intention de créer l’événement avec cette nouvelle émission diffusée depuis quelque temps sur la chaîne C8.

D’ailleurs, le directeur de la communication de la chaîne avait déjà donné le ton lors d’une récente conférence de presse : « La Grande Rassrah se prolonge et elle s’annonce encore plus darka ! Toute la soirée, Cyril Hanouna va faire vivre à ses chroniqueurs, leur plus grande Rassrah sur le plateau. Vertige, chocolat, eau, insectes, retrouvailles … Attention, Baba est incontrôlable. Il y aura un avant et après La Grande rassrah en live. »

Voilà qui annonçait une nuit riche en émotions et en rebondissements, autant pour les chroniqueurs présents sur le plateau que pour les spectateurs postés devant leurs écrans télé.

Car d’après les chiffres d’audience, l’émission à l’air de beaucoup plaire et les téléspectateurs ont l’air d’apprécier de voir les stars et les chroniqueurs se faire piéger !

Petite différence lors de cette soirée spéciale du 12 novembre : les pièges étaient en direct, car l’émission était diffusée en live !

Et au vu des séquences que l’on a pu observer un peu avant sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs avaient déjà l’air d’être particulièrement en forme.

Le soir même, Benjamin Castaldi, n’avait pas hésité à se déshabiller sur le plateau de TPMP en lançant un « Je vais montrer mes seins, c’est interdit ! », avant de montrer son derrière. De son côté Jean Michel Maire avait voulu fumer sur le plateau en direct !

Jean-Michel Maire retrouve une jeune femme croisée lors d’un vol Dakar-Paris, mais n’y croit pas !

Dès le début de La grande rassrah , les rires et les pleurs étaient au rendez-vous sur le plateau de Baba.

Jean-Pascal Lacoste pensait retrouver sa belle-soeur Sylvie Tellier, René Maleville a failli faire une crise cardiaque en découvrant que sa voiture avait été décorée aux couleurs du PSG, l’équipe qu’il déteste le plus, Isabelle Morini-Bosc s’est faite arroser d’eau pour la énième fois, et Jean-Michel Maire a retrouvé “l’inconnu du vol 747”, une jeune femme avait qui il avait partagé un moment d’intimité lors d’un vol en janvier 2002 entre Dakar et Paris.

Jean-Michel a alors été confronté à 3 jeunes femmes, et ce dernier devait identifier sa fameuse inconnue en rejouant une scène qui se serait passé le lendemain de leur rencontre : l’inconnue visiblement vexée lui aurait jeté un verre d’eau au visage.

Mais sur le plateau de La grande rassrah, 3 verres en plein visage plus tard, le chroniqueur n’avait toujours pas réussi à identifier son inconnue. Inconnue qui en réalité répond au doux nom de Awa.

La jeune femme avait d’ailleurs l’air visiblement vexée que Jean Michel Maire ne réussisse pas à l’identifier.

Pour tempérer la situation, le chroniqueur a proposé à Awa de la raccompagner en coulisse et de s’excuser autour d’un verre.

Awa et @jmmaireofficiel se retrouvent après plusieurs années ! Ils se sont rencontrés lors d'un vol Paris-Dakar et avaient eu un coup de foudre 😍 #LaGrandeRassrahLive pic.twitter.com/ZymITJpD5A — TPMP (@TPMP) November 12, 2020

Apparemment, les téléspectateurs et les internautes n’ont pas vraiment cru à ces retrouvailles, et Jean-Michel Maire s’est lui aussi trahi en regagnant les coulisses en lâchant un petit « Je joue bien la comédie ». Seul problème, son micro n’avait pas été coupé, et tout le plateau et les téléspectateurs ont entendu…

Cyril Hanouna s’est donc senti obligé de se s’expliquer sur ce commentaire. « On l’a entendu dire à Awa ‘Je joue bien la comédie’, il est persuadé que c’est une vanne et que ce n’est pas la bonne personne, mais je vous le jure, c’est vraiment la personne qui était avec lui dans l’avion, mais il n’a pas compris, c’est la vraie personne ! », a-t-il répété plusieurs fois.

Alors vraie retrouvaille ou mise en scène ?