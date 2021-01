Jean-Michel Maire : une photo de sa chérie légèrement dévêtue sur le compte Instagram de la belle

Le chroniqueur phare de TPMP semble très heureux alors qu’il a été apparemment touché deux fois par le coronavirus pendant l’année 2020. En effet, il avait été très malade pendant le premier confinement et vous vous souvenez sans doute des déclarations de Matthieu Delormeau, qui était aux petits soins pour son ami. Jean-Michel Maire a donc la forme et il s’affiche en compagnie de sa belle qui partage désormais son quotidien. Vous avez deux clichés, l’un est assez provocateur et le second reste très tendre.

Jean-Michel Maire a trouvé l’amour !

Depuis plusieurs années, Jean-Michel Maire partage le plateau de Touche pas à Mon Poste avec Cyril Hanouna. Généralement, les déclarations concernant son quotidien sont assez minces, mais, il y a quelques mois, il révélait qu’il était en couple avec une responsable commerciale. La jeune femme travaillait apparemment pour une marque de boissons, mais les internautes n’avaient pas eu le privilège apparemment de découvrir son visage.

Il y a quelques semaines, la jeune femme proposait un cliché avec Jean-Michel Maire et il était assez provocateur .

. Vous pouvez notamment découvrir un doigt d’honneur de la jeune femme et un autre du chroniqueur phare de Touche pas à Mon Poste.

Vous pourrez sans doute retrouver le chroniqueur sur le plateau dès cette semaine puisque Cyril Hanouna reprend du service.

Cette série composée de deux clichés n’a toutefois pas fait l’unanimité, car, si certains fans ont apprécié de voir le couple, d’autres ont estimé que le rendu était clairement vulgaire. Dans tous les cas, la jeune femme a proposé une autre photo de son couple et celle-ci est un peu plus tendre, vous pouvez notamment la voir sans le haut.

Un cliché sympathique pour souhaiter une bonne année

Le sourire de Jean-Michel Maire fait plaisir à découvrir sur Instagram alors qu’il est souvent discret sur les réseaux sociaux. Il avait notamment pu confier sur le plateau de Touche pas à Mon Poste qu’il n’était pas très familier avec les technologies d’aujourd’hui et notamment les réseaux comme Instagram. Il possède toutefois un compte personnel, mais, si vous souhaitez découvrir des clichés de son quotidien avec cette jeune femme, il faudra sans doute suivre celui de cette dernière. Sur le plateau de TPMP, le chroniqueur avait partagé quelques informations sur ce couple naissant.

Lors du premier confinement, il avait décidé d’inviter la belle puisqu’ils ont une passion en commun à savoir les chiens et il possède une terrasse. Il était alors beaucoup plus facile de s’occuper de ces animaux de compagnie. Au départ, elle devait rester quelques jours seulement et puis finalement, la jeune femme a pu partager le quotidien de Jean-Michel Maire pendant près de deux mois. Le couple semble donc très heureux et les internautes qui sont également fans de Jean-Michel Maire semblent satisfaits de le découvrir ainsi dans les bras d’une jeune femme. Ils leur souhaitent bien sûr beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année !