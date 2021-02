De nombreuses rumeurs circulaient sur Internet, certains estimaient que Jean-Michel Maire était en froid avec Cyril Hanouna, mais le chroniqueur a pu notamment s’exprimer. Si certains étaient inquiets puisqu’il n’était pas non plus très présent sur les réseaux sociaux, Benjamin Castaldi avait pu être questionné concernant la « disparition » de son collègue sur le plateau de TPMP. En début de semaine, Jean-Michel Maire a précisé qu’il allait très bien et qu’il communiquait avec l’animateur phare de C8.

Aucune tension, mais un besoin de laisser la place

Contrairement à certaines idées reçues, Jean-Michel Maire et Cyril Hanouna ne sont pas en froid, ils sont toujours les meilleurs amis. La disparition du chroniqueur est finalement simple à expliquer, il a révélé que de nouvelles personnes arrivaient dans l’émission et qu’il fallait laisser la place pour qu’ils puissent prendre leurs marques plus facilement. De ce fait, Jean-Michel Maire, qui a été atteint à deux reprises par le coronavirus, a donc précisé qu’il fallait respecter le concept de TPMP.

Pour le chroniqueur, « il y a toujours des nouveaux, il faut laisser la place aux nouveaux arrivants qui prennent leur marque, qui s’installent .

. Jean-Michel Maire a révélé qu’il était vraiment très heureux de se retrouver à nouveau sur le plateau de TPMP, mais il souhaite insister sur le fait qu’il « n’y a aucune embrouille entre nous ».

Le chroniqueur a également précisé que le plateau de TPMP avait pu lui manquer, mais il ne manquait pas une seule émission tous les soirs.

Les fans de Touche pas à mon Poste peuvent donc être rassurés, Cyril Hanouna et Jean-Michel Maire sont toujours des amis et le chroniqueur pourrait alors revenir dans l’émission plus régulièrement. Il faut noter que l’équipe sur C8 a tendance à tourner entre toutes les émissions avec BTP le jeudi ou encore le rendez-vous de Castaldi le vendredi et TPMP du lundi au vendredi.

Depuis quelques semaines, de nouveaux chroniqueurs ont fait leur entrée et ce n’est pas la première fois qu’un intervenant disparaît quelques semaines. Gilles Verdez avait également pris de la distance avec le plateau de TPMP pendant plusieurs mois, mais il est désormais de retour.

2020 a été une année difficile niveau santé pour Jean-Michel Maire

Lors de la première vague, le chroniqueur a été atteint par le coronavirus et vous vous souvenez sans doute que Cyril Hanouna, qui animait l’émission depuis son domicile, prenait souvent de ses nouvelles. Jean-Michel Maire avait aussi la possibilité de compter sur l’intervenant médical de l’émission à savoir Jimmy Mohamed et Mathieu Delormeau, qui a décidé de quitter le programme, était aussi à ses côtés. Malheureusement, Jean-Michel Maire a été atteint par une seconde vague et il a donc attrapé le coronavirus.

Dans tous les cas, lors de son retour sur le plateau, l’ami de Cyril Hanouna a montré qu’il était en pleine forme et qu’il avait les moyens de reprendre sa place au sein de cette équipe qui s’installe de plus en plus en tête des audiences au fil des semaines. Si certains critiquent sur Internet la direction prise depuis quelques semaines par TPMP, d’autres aiment découvrir des sujets un peu plus sérieux. En effet, Cyril Hanouna avec ses chroniqueurs comme Jean-Michel Maire n’hésite pas à évoquer des sujets d’actualité comme la campagne vaccinale, la violence dans certains quartiers, les fêtes clandestines…

Dernièrement, l’équipe a également pu évoquer la santé de Loana qui s’est retrouvée dans une situation difficile alors qu’elle était en tournage pour les équipes de C8 avec Guillaume Genton.