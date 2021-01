Jean-Michel Maire (Touche Pas à Mon Poste) : la chirurgie esthétique qu’il a réalisé en secret à un prix exorbitant, il balance en exclusivité !

C’est encore une fois l’émission de Touche Pas à Mon Poste sur C8 qui est au cœur de la polémique, avec cette fois-ci une déclaration choquante de Jean-Michel Maire, le chroniqueur de Cyril Hanouna. Personne ne s’attendait à une telle annonce de sa part et cela va changer complètement la façon dont certains téléspectateurs le voient : on imagine que certains vont même vouloir analyser les images en profondeur !

Touche Pas à Mon Poste : Jean-Michel Maire est au cœur d’une nouvelle polémique !

Alors que Cyril Hanouna vient tout juste d’accueillir de nouveaux chroniqueurs, en les personnes de Morgane Miller que l’on a connu pour les publicités Trivago, et Pascal l’ancien candidat de Koh Lanta, c’est l’un de ses anciens chroniqueurs Jean-Michel Maire qui est à ce jour au centre d’une polémique qui a étonné tous les téléspectateurs les plus fidèles.

En effet, personne ne pensait que ce dernier allait aborder le sujet de la chirurgie esthétique. Les téléspectateurs sont bien plus friands des histoires de Jean-Michel Maire, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, qui concerne sa vie privée notamment en dessous de la ceinture !

Il faut dire que le journaliste n’hésite pas à prendre la parole sur ce sujet en abordant ce thème sans aucun tabou, ce qui peut parfois lui jouer des tours notamment avec la gente féminine.

Car si certaines femmes se retrouvent complètement séduites lorsqu’elles rencontrent le chroniqueur de TPMP Jean-Michel Maire pour la toute première fois, d’autres femmes sont quant à elles loin de s’imaginer de vouloir passer une nuit avec lui ! Mais il ne s’agit pas forcément d’une question de physique, car il faut le dire : Jean-Michel Maire peut parfois paraître assez vulgaire à l’antenne de C8, et les femmes ne se gênent pas parfois pour le lui faire remarquer.

On a récemment pu apprendre que Jean-Michel Maire avait donc fait de la chirurgie esthétique, à la plus grande surprise des téléspectateurs. Personne ne s’attendait à une déclaration de la sorte, et certains internautes qui se sont déclarés choqués ne comprennent pas la décision du chroniqueur de TPMP !

Jean-Michel Maire (TPMP) : il balance tout sur la chirurgie esthétique sans aucun complexe !

Si le sujet de la chirurgie esthétique est parfois très compliqué à aborder, notamment pour les femmes qui sont célèbres en France, ce n’est clairement pas le cas de Jean-Michel Maire qui aborde le sujet sans aucun tabou quant à lui. C’est en effet dans l’émission de Non Stop People où il était face à Jacques Sanchez dans Face aux médias que l’on a pu apprendre la nouvelle.

Étant âgé de 59 ans, tout le monde s’accorde à dire que le chroniqueur Jean-Michel Maire prend soin de lui ! Mais pour cela, il a une recette miracle : la chirurgie esthétique ! Dans cette entrevue exclusive, on a en effet pu apprendre qu’il avait eu plusieurs opérations… Il a d’abord reçu des implants capillaires, afin d’avoir un peu plus de cheveux sur la tête : imaginez donc la tête du chroniqueur de TPMP s’il n’avait pas réalisé cette opération !

Mais ce n’est pas tout : on a également pu apprendre qu’il a fait quelques retouches au niveau de ses yeux ! Pour être plus précis, il semblerait que Jean-Michel Maire ait fait retoucher ses paupières ainsi que les poches que l’on a sous les yeux et il raconte en exclusivité que cela lui aurait coûté un prix très onéreux !