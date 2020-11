Jean-Michel Maire (TPMP) : il a craqué sur une autre chroniqueuse de l’émission !

Avant d’être le chroniqueur le plus emblématique de l’émission Touche pas à mon poste, Jean-Michel était un brillant reporter de guerre, qui est notamment parti en Bosnie pour couvrir l’actualité locale. Chroniqueur judiciaire pour France-Soir, il entre par la suite à la rédaction du Figaro en tant que directeur du service radio/télévision, un poste qu’il occupera pendant dix ans.

Le travail de chroniqueur ne lui était pas étranger avant l’aventure Touche pas à mon poste puisque dès 2005, il réagit déjà à l’actualité médiatique pour les besoins de l’émission Telle est ma télé, diffusée sur TPS Star. Mais c’est grâce à Cyril Hanouna, à partir de 2010 sur France 4, qu’il acquiert la notoriété qu’il a aujourd’hui.

Jean-Michel Maire : le chroniqueur préféré des internautes ?

Si lors des premières émissions Jean-Michel Maire affiche un charisme calme et serein, sans doute hérité de ses précédentes expériences professionnelles, il se sent très vite à l’aise au sein de l’équipe de Touche pas à mon poste et devient vite l’homme que nous connaissons aujourd’hui.

Amateur d’humour scabreux, obsédé par les femmes, il fait rire chaque soir les internautes avec ses blagues (assez) lourdes. Mais ce serait réduire le personnage à bien peu, puisque Cyril Hanouna peut compter sur lui pour les besoins de débats autour du monde médiatique, conscient que le chroniqueur est toujours disponible pour des analyses fines de la télévision, qu’il connait très bien.

Pourtant, ce sont bien ses aventures amoureuses qui passionnent les internautes, lui qui enchaîne les conquêtes et n’hésite pas à le dire haut et fort sur le plateau.

A 58 ans, Jean-Michel Maire veut du sérieux

Cependant, cela commence à faire un moment que le chroniqueur explique en toute sincérité qu’il souhaite se poser avec une femme, et vivre une belle histoire. Aujourd’hui, grâce au magazine Public, nous apprenons qu’il est en couple avec une amie.

» J’ai hébergé une copine qui vivait dans un studio et on s’est super bien entendus. On est toujours ensemble ! » Cette situation semble tout à fait convenir à Jean-Michel Maire, lui qui explique dans ce même magazine que » le sexe pour le sexe ne l’intéresse pas « .

Il craque pour une collègue de Touche pas à mon poste

L’information n’étonnera sans doute pas les aficionados de l’émission tant il ne s’en est jamais caché, mais Jean-Michel Maire a décidé de le dire à nouveau. Il craque en effet pour sa collègue dans l’émission Delphine Wespiser, connue avant son passage à Touche pas à mon poste pour avoir été élue Miss France.

Il explique qu’il aurait » bien tenté un truc avec elle » car il la trouve » très sexy « . Mais les fans de l’émission le savent : la jeune femme est en couple et Roger, son compagnon, était d’ailleurs présent chaque soir où elle travaillait en tant que chroniqueuse. C’est pour cette raison que Jean-Michel Maire n’a jamais rien tenté avec elle, d’autant plus qu’il s’entend bien avec l’homme qui partage la vie de Delphine Wespiser : » Roger, son mec, est super sympa » dit-il en effet dans les colonnes du magazine.

Jean-Michel Maire de retour à la rentrée sur C8

Cyril Hanouna peut compter sur le soutien infaillible de son ami Jean-Michel Maire. Présent dès la toute première émission sur France 4, le journaliste sera de retour à la rentrée, notamment aux côtés de Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi ou encore Isabelle Morini-Bosc.

Il devra cependant se passer de son meilleur ami Matthieu Delormeau. En effet, depuis qu’ils sont collègues, les deux garçons ont lié une belle amitié qui dure maintenant depuis des années. Ils ne manquent pas de se complimenter l’un l’autre et d’exprimer publiquement tout l’amour qu’ils se portent.

Mais Matthieu Delormeau a annoncé qu’il ne serait pas de retour à la rentrée sur C8, une nouvelle qui a énormément attristé ses fans, heureux de le voir chaque soir dans l’émission culte. Il souhaite découvrir de nouveaux horizons, et pourquoi pas se lancer dans la comédie, une de ses passions premières. On lui souhaite en tout cas beaucoup de succès et, pourquoi pas, d’être invité dans l’émission pour assurer la promotion d’un futur film dont il sera à l’affiche.