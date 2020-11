Jean-Pascal Lacoste : Cherchant à calmer les tensions, il envoie un message à sa belle-sœur Sylvie Tellier sur TPMP !

Depuis plusieurs années, Jean-Pascal Lacoste ne fait pas la langue de bois au sujet de Sylvie Tellier. Le chroniqueur est en couple avec la petite sœur de la présidente du comité Miss France. Cependant, il est très loin de toujours proférer des propos qui raviront sa belle-sœur et n’hésite pas à le faire savoir dès que l’occasion se présente. Le Vendredi 6 novembre dans Touche pas mon poste, on a plutôt eu droit à un Jean-Pascal œuvrant pour le retour au calme entre lui et Sylvie Tellier…

L’heure de la réconciliation ?

À en croire ce à quoi les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ont eu droit, Jean-Pascal Lacoste serait prêt à mettre la balle à terre. De toute évidence, c’est ce que semble divulguer le texto que l’ex-lofteur a écrit à sa belle-sœur Sylvie Tellier et qu’il a d’ailleurs lu en plateau. Il aurait ainsi demandé à voir la présidente du comité Miss France pour faire la paix.

‘’Bonjour Sylvie, j’espère que tu vas bien. Nous n’avons jamais eu l’occasion de nous rencontrer, néanmoins accepterais-tu que l’on puisse se voir afin d’enterrer la hache de guerre ?’’ a donc envoyé Jean-Pascal, allant jusqu’à proposer une discussion pour qu’ils puissent élucider leurs divergences. « Essayons de nous rencontrer et de nous connaître de manière simple. Et je suis sûr qu’on arrivera à s’expliquer sur nos convergences. Il est important, je pense, de communiquer en dehors des médias. Amitié à toi et à ta famille. »

La sincérité du message de Jean-Pascal Lacoste saute aux yeux, cependant, son message est pour l’instant resté sans réponse. Il ne faudra pas oublier de souligner qu’il n’a jamais tenu de tendre propos envers Sylvie Tellier.

Jean-Pascal pas toujours tendre avec Sylvie Tellier et cela ne date pas d’aujourd’hui

On se souvient encore qu’il y a quelques jours sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Pascal se payait bien la présidente du comité Miss France après que Anastasia Salvi, élue Miss-Franche Comté 2020, ait démissionné. À cette occasion, Jean Pascal avait affirmé ne pas pouvoir voir Sylvie Tellier. Il avait même profité pour proférer des moqueries sur le physique de la Miss France 2000 à côté de laquelle il trouvait sa compagne ‘’divine’’.

Pour lui, le concours Miss France était surement en noir et blanc à l’époque. Très remonté contre sa belle-sœur, il n’a pas manqué de rappeler qu’il ne s’entendait pas avec cette dernière. Apparemment, Jean-Pascal avait une dent contre celle qui l’aurait jugé sans le connaitre. En effet, Sylvie Tellier n’était pas pour une relation entre Jean-Pascal et sa petite sœur, trouvant que l’idéal serait de ne pas sortir avec quelqu’un de la télévision. Des propos qui n’ont logiquement pas plu à l’ex-lofteur et qui l’ont marqué.

Prêt à faire la paix

En septembre dernier, les ondes de Radio VL ont entendu Jean-Pascal Lacoste aller jusqu’à dire que sa belle-sœur ne serait pas invitée lors de l’union avec sa compagne sauf si c’est cette dernière qui tient à ce qu’elle soit présente. Pour lui, la caricature que Sylvie Tellier donne aux ‘’gens de la télé’’ au point de le discréditer aux yeux de sa compagne est quelque chose qui le dérange.

Selon les propos du compagnon de Delphine, la télé a quand même nourri Sylvie Tellier et donc elle n’était pas en droit de lui coller un cliché. Il a ainsi expliqué qu’ils ne se connaissaient pas réellement et donc qu’il ne serait pas en mesure de la juger. Tout en étant libre d’envoyer ses vannes, l’ex-lofteur assure que s’il rencontrait la présidente du comité Miss France et qu’elle était partante pour une discussion, il serait tout à fait ravi et l’accepterait avec joie.