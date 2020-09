Jean-Pascal Lacoste : le nouveau collaborateur de Cyril Hanouna mitraille sa belle-sœur Sylvie Tellier !

View this post on Instagram

On regarde loin devant, on partage nos objectifs nos envies! Notre petite famille est top ! Les hommes ne seraient rien sans les femmes et moi, encore moins sans une femme comme toi chérie. Je suis le plus heureux et chanceux 🍀 Tu es la plus belle et merveilleuse des belles-mamans. Vivement tout 😘 #couplegoals #femmeparfaite #perfectfamily