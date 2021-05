Jean-Pascal Lacoste (Star Academy) : il balance tout sur Jenifer avec de grosses révélations sur la chanteuse

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des révélations assez dingues en ce qui concerne l’émission mythique de la Star Academy. Diffusée sur TF1 il y a maintenant près de 20 ans, on peut dire que cette émission a clairement marqué toute une génération de chanteurs et d’adolescents. Mais désormais, alors que l’on peut bientôt fêter les 20 ans de l’émission, on ne s’attendait pas à ce que les candidats de l’époque fassent autant de révélations fracassantes sur les coulisses de l’émission.

Il y a déjà quelques jours à peine, on se souvient notamment de la déclaration assez choquante de la part de Mario qui a pu prendre la parole depuis très longtemps. Et malheureusement, il n’a clairement pas été tendre avec les autres candidats, c’est le moins que l’on puisse dire. Très concret, il regrette qu’il y ait un gros manque d’unité entre les différents candidats de la Star Academy, alors que d’autres promotions sont bien plus soudées, comme on a pu le voir pour d’autres en effet. Toutefois, avec la prise de parole assez choquante de Jean-Pascal Lacoste que l’on a pu entendre dans l’émission mythique de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste, cela ne devrait clairement pas aidé l’émission a gagné en popularité, alors que personne ne pensait apprendre de nouvelles choses concernant cette émission de télécrochet.

Jean-Pascal Lacoste fait de grosses révélations : il balance tout sur Jenifer contre toute attente

Alors qu’il y a maintenant une petite vingtaine d’années, on avait pu voir les deux protagonistes Jean-Pascal et Jenifer à l’antenne de TF1 complices dans la Star Academy, il semblerait maintenant que ce temps soit bel et bien révolu. En effet, suite aux dernières déclarations de Jean-Pascal Lacoste concernant Jenifer dans TPMP, il se pourrait que les relations entre les deux anciens candidats se dégradent fortement.

Si aujourd’hui Jenifer semble très loin de cette ancienne vie où à l’époque elle n’était que très peu connue du grand public, le moins que l’on puisse dire c’est que cela a pu provoquer un très gros choc pour les fans qui ne s’attendaient clairement pas à en voir autant de la part de Jean-Pascal Lacoste. En effet, alors que la chanteuse était absente du documentaire pour les 20 ans de l’émission, l’ancien compagnon de Jenifer n’a pas hésité à être assez difficile et plutôt sévère avec cette dernière, qui vient d’ailleurs tout juste d’être maman. En effet, tout le monde aura remarqué l’absence de Jenifer dans ce documentaire mythique, où cela aura même rendu furieux certains téléspectateurs.

Jean-Pascal Lacoste trouve Jenifer « maladroite » envers le public

C’est donc dans TPMP que le comédien et chanteur Jean-Pascal Lacoste a pris la parole pour dénoncer Jenifer qui n’a pas participé au documentaire mythique. En effet, Jean-Pascal Lacoste affirme haut et fort que pour le public, c’est clairement une très grosse maladresse.

En effet, c’était une occasion unique de réunir tous les anciens candidats de la Star Academy, mais malheureusement cela n’arrivera pas comme on a pu le découvrir avec cette déclaration assez choquante, et l’attitude de Jenifer qui ne préfère pas se rendre disponible pour le documentaire…