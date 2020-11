Jean-Paul Belmondo et Line Renaud : Internet les annonces pour mort ! Fausses alertes !

Les fans de la chanteuse emblématique Line Renaud et du célèbre acteur français Belmondo sont encore sous le choc après une publication faite par erreur sur le réseau social Twitter par nos confrères de RFI, leur annonçant morts.

Jean-Paul Belmondo et plusieurs autres célébrités annoncés morts

Jean-Paul Belmondo et Line Renaud sont sans doute, des icônes en France. Âgés respectivement de 87 ans et de 92 ans, ces célébrités sont très appréciées par leurs fans. Alors que la France vit des moments difficiles de son histoire depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus où les personnes du troisième âge seraient les plus vulnérables, ces deux personnalités sont chacune dans un lieu sûr aux côtés de leur famille. Ce lundi 16 novembre, une publication qui a annoncé la mort de ces derniers a affolé les réseaux sociaux suscitant ainsi de nombreuses réactions. En effet, un incident s’est produit sur le site de RFI et aurait rendu public la nécrologie de ces célébrités. Il faut dire que ce célèbre média avait déjà tout prévu à l’avance car les annonces liées à la nécrologie de Jean-Paul Belmondo et de Line Renaud avaient déjà été rédigées.

Ceci étant, RFI a annoncé par erreur, le décès de plusieurs personnalités comme l’acteur français Jean-Paul Belmondo, la chanteuse et actrice Line Renaud, le célèbre homme politique et homme d’affaires Bernard Tapie, l’épouse de l’ancien président français, Bernadette Chirac, l’ex-Premier ministre français Lionel Jospin, l’acteur français Alain Delon ou l’ancien chef du gouvernement Laurent Fabius. Cette publication a d’ailleurs fait tant parler ce lundi même si elle n’est plus disponible sur la toile. Cela a d’ailleurs suscité l’indignation des internautes qui se sont montrés moins indulgents à l’égard de ce média. De son côté, RFI a présenté ses excuses face à ce bug qui a causé beaucoup de tort à plusieurs familles. C’est sur son compte Twitter que Radio France International a révélé la cause de cette publication. Il s’agit bien d’un problème technique que l’équipe de ce média a réglé.

Jean-Paul Belmondo et Line Renaud seraient en bonne santé

Suite à cette fausse information, il est important de rappeler que Jean-Paul Belmondo, Line Renaud et les autres célébrités annoncées morts par RFI, se portent très bien. Ce problème technique n’a certainement pas été apprécié par les concernés, bien qu’on puisse comprendre la concurrence dans l’univers médiatique. Toutes les plateformes de média en ligne souhaitent avoir la primeur de l’information et c’est d’ailleurs ce qui peut expliquer ce type d’articles montés à l’avance qui attendent le moment opportun pour être publiés. Toutefois, la publication de ces fausses informations pourrait entraver la réputation de RFI qui est sans doute l’un des médias les plus populaires en Hexagone.

Après avoir été annoncé mort par inadvertance par RFI en début de semaine, Jean-Paul Belmondo serait en parfaite santé. En tant qu’un géant du cinéma, le célèbre acteur reste dans les cœurs des français. Sur son compte Instagram, Nicolas Bedos a publié un cliché de son père avec Belmondo. Cette publication qui arrive quelques jours après le bug de Radio France International, a inquiété plusieurs internautes qui avaient imaginé le pire. Mort en mai dernier, Guy Bedos était un proche ami de Jean-Paul Belmondo. Cette photo nostalgique postée par l’humoriste montre les deux hommes en train de se saluer. Toutefois, certains internautes estiment que la publication de Nicolas Bedos serait juste un petit clin d’œil à ses icônes même si d’autres avaient pensé au pire.

🔴 Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site.

Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu'à vous qui nous suivez et nous faites confiance. — RFI (@RFI) November 16, 2020

Les fans de Jean-Paul Belmondo sont davantage inquiets d’autant plus qu’il a une santé fragile depuis quelques années. Ce dernier avait été victime d’un AVC en 2001 et s’était retrouvé chez son ami Guy Bedos en Corse. Ce malaise avait d’ailleurs entrainé la perte de l’un de ses membres, notamment sa main droite. Dans la suite de ses malheurs, l’acteur avait également été victime d’une chute l’année passée au point de se déplacer en fauteuil roulant.