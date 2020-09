Jean-Paul Belmondo : il se fait huer sur les réseaux sociaux après une publication polémique !

Jean-Paul Belmondo, violemment critiqué après sa photo avec Kim Glow de la téléréalité les Marseillais vs le reste du Monde. Les internautes estiment qu’il ne devrait pas fréquenter celle qu’ils qualifient de sulfureuse.

Jean-Paul Belmondo en vacances au sud de la France

Âgé de 87 ans, Jean-Paul Belmondo est un acteur français très populaire. Autrefois producteur de cinéma, Belmondo n’a plus rien à prouver ce d’autant plus qu’il est très connu dans le domaine cinématographique français. Il aurait choisi de passer ses vacances du côté de Cannes afin de profiter pleinement de la nature. En effet, le célèbre acteur a besoin de plus de clame et de sérénité. Il a été considérablement affecté par de nombreux décès de ses amis ces dernières années et a préféré s’éloigner de la capitale pendant quelque temps. Malgré toutes ses précautions, l’ex-mari de Natty Tardivel se fait toujours trouver par ses nombreux fans qui n’hésitent pas à se photographier avec l’acteur de 87 ans.

Après avoir été marqué en 2019 par le décès de son meilleur ami Charles Gérard, Jean-Paul Belmondo a encore été aperçu aux obsèques de son ami Guy Bedos. Au regard de tous ces événements tristes, il aurait décidé d’aller dans un lieu calme afin de mieux évacuer la douleur qui le ronge. La plupart de ses photos le montrent en train de se bronzer, faire du bateau, sous le soleil ou faire de la sieste, c’est d’ailleurs ce qui lui permet de se sentir mieux. Cependant, sa photo avec une candidate de la téléréalité française serait mal accueillie par les internautes.

Une photo qui fait tant parler sur la toile

Très aimé par les français, au regard de tous les films dans lesquels il a joué, Jean-Paul Belmondo est régulièrement sollicité pour poser avec ses fans mais la photo qui est au cœur de la polémique dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux serait peut-être un cliché de trop. Parmi toutes ces personnes qui souhaitent attirer l’attention de l’acteur, se trouvent aussi de nombreuses stars. Toutefois, Kim Glow a été heureuse de croiser le chemin de Jean-Paul Belmondo mais elle se fera titiller sur la toile. En effet, Kim Glow est une candidate de la téléréalité. Elle a participé à l’émission des Marseillais Vs le reste du monde. Très connue pour ses tenues quelque peu extravagantes, elle a posé avec le célèbre acteur de 87 ans dans une tenue qui fait débat sur le web.

Comme c’est le cas pour la plupart de nos célébrités, Kim Glow n’est pas aimée et appréciée par tout le monde. Elle n’a jamais changé son look malgré les multiples attaques dont elle a déjà été victime sur les réseaux sociaux. La jeune candidate trouve plutôt du plaisir à jouer avec ses détracteurs. La jeune femme partage une photo sur Instagram la montrant aux côtés de l’acteur français de 87 ans et c’est d’ailleurs ce qui a suscité de vives réactions. Elle accompagne cette publication d’un commentaire élogieux « Quel honneur d’avoir rencontré́ Monsieur @jeanpaulbelmondo_ Un mythe une légende, Souriant et d’une gentillesse rare merci pour ce moment ». Les internautes qui connaissent bien la personnalité sulfureuse de la candidate de la téléréalité, ne se sont pas empêchés de s’attaquer à Belmondo. Kim Glow, qui semble être insensible à la polémique, a été heureuse de poser avec Jean-Paul Belmondo qui représente une icône du cinéma français.

En tant qu’un mythe du cinéma en France, Belmondo est très admiré. Il a accepté se faire photographier avec Kim Glow comme c’est le cas avec ses nombreux autres fans. Lui qui était à la recherche de la tranquillité, se trouve dans une nouvelle polémique qui perturbera un tout petit peu son séjour à Cannes. Après sa publication sur Instagram, la candidate des Marseillais s’est attiré les foudres de ses abonnés.