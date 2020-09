Jean-Paul Belmondo : l’iconique acteur est de nouveau en couple ! Découvrez qui est sa nouvelle compagne !

D’après les informations du journal « Nice Matin », l’acteur Jean-Paul Belmondo ne serait plus célibataire et vivrait une belle histoire avec une ex-conquête. Il faut dire qu’en la matière, le célèbre comédien n’a pas manqué d’expériences, lui qui a fait chavirer le cœur de nombreux actrices et artistes.

Jean-Paul Belmondo a de nouveau trouvé l’amour

Alors qu’il vient de sortir un parfum intitulé « Marginal », comme l’un des nombreux films qui l’a fait connaître dans le monde entier, Jean-Paul Belmondo semble vivre sa meilleure vie du haut de ses 87 printemps.

Après avoir connu de nombreux soucis de santé ces dernières années, il a collaboré pour ce projet avec son ex-compagne, Carlos Sotto Major, rencontré justement lors du tournage du film « Marginal » de Jacques Deray, en 1983.

À cette époque, les deux acteurs ont vécu une superbe histoire d’amour qui a duré près de 6 ans. Malgré leur séparation, les anciens amoureux étaient restés en bons termes.

Aujourd’hui, les rumeurs vont bon train sur un possible retour de flamme entre les ex-amants, d’autant plus lorsqu’on regarde le compte Instagram de l’actrice, rempli de photos d’elle et de Bebel.

Bien que rien n’ait été officialisé, cette histoire d’amour serait un secret de polichinelle et aurait reçu la bénédiction des proches de l’acteur. Mieux encore, cela ferait déjà un peu plus d’un an que les deux ex auraient remis le couvert, un sacré secret mis à jour par « Nice Matin ».

L’artiste brésilienne s’affiche en tout cas très complice aux côtés de son amoureux, notamment lors d’une sortie publique il y a quelques jours, au studio des fragrances Gallimard de Grasse.

Après avoir connu de nombreux déboires amoureux, Jean-Paul Belmondo semble bien décidé à finir sa vie bien entouré. Une bonne chose pour le comédien français, lui qui a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant en octobre dernier, lors de la cérémonie des Gants d’or.

Carlos Sotto Major et Jean-Paul Belmondo, une histoire passionnelle

Si les deux acteurs se connaissent depuis près de 40 ans, et entretiennent une jolie relation depuis cette époque, c’est avant tout grâce au film « Marginal ».

En effet, c’est à ce moment qu’il a donné la réplique pour la première fois à Carlos Sotto Major, celle qui deviendra sa compagne par la suite pour de nombreuses années. Concernant le tournage de ce film, la jolie brune garde d’ailleurs un souvenir indélébile, puisque sa rencontre avec le monstre du cinéma français a été bouleversante.

« L’image qui me reste de ce tournage, c’est une scène où j’ai reçu une claque, et oubliant que j’étais au cinéma, je me suis relevée et je l’ai rendue ! Dommage, ils ne l’ont pas gardée. », raconte-t-elle dans les colonnes de « Nice Matin ».

Toute disposée à en dévoiler plus sur sa belle relation avec Jean-Paul Belmondo, l’actrice brésilienne explique qu’ils ont toujours vécu une grande histoire. Selon elle, ces retrouvailles 40 ans plus tard revêtent une symbolique très émouvante pour tous les deux.

Une chose est sûre, après un confinement compliqué pour Bebel, l’été est quant à lui réussi. En vacances dans sa propriété de la Côte d’Azur, l’acteur est d’ailleurs apparu dans un look très rock’n’roll sur son compte Instagram.

Le Magnifique est donc bien disposé à faire un pied de nez à ses problèmes de santé, en croquant la vie à pleine dent et en profitant de chaque jour aux côtés de sa belle.