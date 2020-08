Jean-Paul Belmondo sait s’amuser : découvrez cette anecdote divulguée par Jean Roch qui en fait sourire plus d’un !

C’est dans les propos de Jean Roch qu’on apprit une scène assez drôle qu’aurait vécue Jean-Paul Belmondo. En effet, d’après Jean Roch, les faits se sont produits lors d’une soirée VIP des Champs-Élysées.

Une livraison sur la piste de danse…

À cette occasion, Jean-Paul Belmondo s’était fait livrer des poulets rôtis alors qu’il était sur la piste de danse, en plein milieu de personnes qui dansaient. C’est ce qu’a relaté le patron du club en question. Il s’agit d’une anecdote qui éclaire l’acteur français sous un autre jour.

Si ce dernier est désormais loin de ces folles nuits parisiennes, il faudra notifier que Jean-Paul Belmondo demeure quand même au top de sa forme. D’ailleurs, il n’a pas manqué de poser récemment aux côtés de Patrick Bruel à la terrasse d’un restaurant puis affichera plus tard un look complet de jeune adolescent, qui fait de nombreux admirateurs.

Jean-Paul Belmondo profite plutôt de ses vacances dans le sud de la France

Cette fois, pas de poulet rôti à se faire livrer. Si de l’autre côté Jean-Roch affirme ses désaccords et profite pour relater quelques anecdotes, Jean-Paul Belmondo quant à lui, ne tarde pas à profiter de ses vacances à deux dans le sud de la France. D’ailleurs, l’acteur ne reste pas en marge des réseaux sociaux où il affiche bien sa complicité retrouvée avec Carlos Sotto Mayer. La romance de ces derniers avait débuté depuis le tournage du film le Marginal apparu en 1983. Après avoir joué près de trois films ensemble ainsi que six années de vie amoureuse, le couple s’était séparé vers la fin des années 80. Rappelons que les deux stars ont toujours gardé des liens d’amitié et de complicité et cela semble encore d’actualité aujourd’hui sous le soleil de la Côte d’Azur.

Un cliché datant du 11 août dernier partagé par l’actrice montre bien que les deux complices ne s’ennuient pas durant leurs vacances à deux. On pouvait voir sur ce dernier, Carlos Sotto Mayor au volant d’une Cadillac décapotable, avec Jean-Paul Belmondo en train de profiter du paysage.

Des propos de Jean-Roch interviewé pour expliquer son mécontentement

Que ce soit sur le plan social comme économique, les perturbations engendrées par le coronavirus ne sont pas minimes. Aujourd’hui, la France se voit obligée de vivre au rythme de cette épidémie, au risque de voir plusieurs secteurs en subir les conséquences. Non seulement le cinéma a été marqué par de grosses baisses de fréquentations, mais le monde de la nuit également a été victime des effets néfastes de cette crise sanitaire. C’est d’ailleurs ce que dénonçait Jean-Roch lors de l’interview qu’il a accordée à Public. Jean-Roch est en effet un célèbre propriétaire de boites de nuit, et ce dernier n’a pas manqué de rappeler qu’il vivait une situation d’injustice sans précédent à cause de la fermeture de ses établissements situés en plein Paris ainsi qu’à Saint-Tropez.

Selon Jean-Roch, les patrons de clubs ne sont pas considérés comme il se doit, alors qu’un marché en parallèle est en train de voir le jour. En effet, des clubs ont pu rouvrir au sein de fêtes sauvages qui sont organisées dans des villas. En plus, le célèbre propriétaire de plusieurs boites de nuit a rappelé que ces événements n’étaient pas encadrés par du personnel qualifié au point de n’apporter aucune garantie sur le plan sanitaire. Même si cette période s’annonce difficile pour Jean-Roch, ce dernier a préféré se rappeler quelques souvenirs marrants dont certains paraissent même fantasques. C’est dans ce contexte que l’anecdote sur Jean-Paul Belmondo sera révélée.