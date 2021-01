Jean-Pierre Pernaut revient finalement à la télévision, un retour en force avec de l’ironie !

Lorsque Jean-Pierre Pernaut a quitté le JT de 13 heures, certains Français ont été quelque peu attristés de cette situation. Le journaliste était aux commandes de ce journal depuis des décennies et des téléspectateurs ont pu grandir à ses côtés. Toutefois, il y a une très bonne nouvelle que tous les internautes ne connaissaient pas. En effet, Jean-Pierre Pernaut revient en force dans les médias et sur LCI, il a donc un rendez-vous très réjouissant à vous proposer, il n’est finalement pas resté à l’écart du petit écran très longtemps.

Le nouveau rendez-vous de Jean-Pierre Pernaut

Le présentateur préféré des Français n’a pas été mis à l’écart par le groupe de TF1, puisque vous pouvez le retrouver sur une chaîne, en parallèle, à savoir LCI. De plus, il propose un format différent, mais son franc-parler sera toujours au rendez-vous. Il y a toutefois des précisions à noter, car l’émission n’est pas en direct, elle est toutefois enregistrée dans de telles conditions la veille.

Jean-Pierre Pernaut n’apparaît pas en direct comme c’était le cas sur TF1 lors du JT de 13 heures .

. Il vous donne rendez-vous le samedi dans Jean-Pierre et vous, un programme diffusé au cours de l’après-midi.

Le journaliste souhaite donner la parole aux Français dans ce programme et certains coups de gueule pourraient revenir en force.

Jean-Pierre Pernaut aura aussi le loisir de travailler avec les correspondants qui ont pu le suivre ces dernières années.

Finalement, la chaîne change, le rendez-vous n’est pas quotidien, mais les téléspectateurs ont pu retrouver Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier lors de sa première émission a forcément pris en compte l’actualité. Cette dernière s’articule bien sûr autour des vaccins et de la lutte contre le coronavirus. Si vous souhaitez assister à quelques coups de gueule, vous savez que vous devez regarder Jean-Pierre Pernaut le samedi. Comme les émissions sont enregistrées dans les conditions du direct, il y a donc un fil à respecter. Il y a donc peu de chances pour que les propos de Jean-Pierre Pernaut soient coupés au montage. Ils font également sa force puisque les Français aiment le présentateur pour son franc-parler.

Les Français posent aussi des questions

Le présentateur tente bien sûr de trouver ses marques et pour certains internautes, la fréquence est finalement un peu faible. Jean-Pierre Pernaut a quitté le JT de 13 heures pour avoir un rythme moins conséquent. Il reste donc dans le groupe de TF1, mais il y a peu de chances pour qu’il revienne dans un programme aussi intense que le journal télévisé. Vous avez aussi un site Internet pour le retrouver au quotidien et cela permet aussi de plonger au coeur des régions, un sujet qui lui tient très à coeur.

Jean-Pierre Pernaut vous propose une heure d’antenne environ et il a même pu partager quelques informations insolites. En effet, le présentateur a eu l’occasion d’ironiser sur la fermeture des remontées mécaniques, les montagnes sont clairement prises d’assaut avec la tempête de neige notamment dans les Pyrénées et les Vosges. En parallèle, il a pu tacler le monde de la vaccination à cause des seringues qui ne sont apparemment pas adaptées.

Bien sûr, si vous avez manqué la première émission de Jean-Pierre Pernaut, il est tout à fait possible de le retrouver en replay via le site du groupe TF1 et LCI. Pour les adeptes du présentateur, il est toujours agréable de le retrouver dans un tel format. Il sera donc au rendez-vous la semaine prochaine et il reviendra sur les évènements qui ont pu faire l’actualité au fil des jours.