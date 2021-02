Jean-Pierre Pernaut sera-t-il candidat aux prochaines élections présidentielles : découvrez sa réponse aux rumeurs…

Cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs circulent concernant Jean-Pierre Pernaut, l’ancien journaliste et présentateur mythique du journal de 13 heures de TF1. Il est en effet très apprécié par les français et il a été à leurs côtés pendant de nombreuses années, comme on a pu le découvrir à l’antenne où il a parfois été bouleversant.

Et malheureusement, l’année 2020 aura été un véritable tournant dans sa longue carrière : personne ne pensait que le journaliste que l’on a pu voir pendant de nombreuses années à l’antenne allait prendre une telle décision qui allait pouvoir tout changer par la suite. Il se trouve en effet que l’on pensait pouvoir regarder Jean-Pierre Pernaut présenter le journal de 13 heures de TF1 pendant encore de nombreuses années.

A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus a fait de très gros ravages partout dans le monde et jusque dans les médias français, le journaliste de TF1 a donc décidé il y a de cela quelques mois de prendre une vraie décision radicale et non des moindres : il a quitté le JT de 13h de façon pure et simple ! Suite à cette annonce, certains voient déjà Jean-Pierre Pernaut avoir une suite de carrière dans un tout autre domaine : la politique !

C’est en effet ce que l’on a pu lire plusieurs fois dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux où certains français imaginaient déjà Jean-Pierre Pernaut faire de la politique pour partir concurrencer notamment Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen lors des prochaines élections présidentielles qui auront lieu d’ici une année maintenant.

Jean-Pierre Pernaut : vers une annonce de sa candidature aux élections présidentielles de 2022 ?

Et si Jean-Pierre Pernaut était en train de préparer sa première élection présidentielle suite à son retrait du journal de 13 heures de TF1 ? C’est ce que semblent croire certains anciens téléspectateurs fidèles de son journal comme on a pu le lire sur certains réseaux sociaux notamment.

Mais pour autant, pour un sujet qui est aussi important, il vaut mieux se tourner vers le principal intéressé qui ne manque d’ailleurs jamais de prendre la parole quand il peut s’exprimer sur le sujet. Et la réponse du principal intéressé ne s’est pas faite attendre très longtemps, comme on a pu le voir dans l’émission diffusée sur France 2 et qui fait encore un très gros carton d’audience actuellement, Six à la maison.

Dans les quelques images que l’on a pu voir, il se trouve en effet que le sujet a été très directement abordé, et si certains français auraient pu penser que le présentateur du journal de 13 heures allait éviter d’en parler, et bien le moins que l’on puisse dire c’est que c’est raté !

Jean-Pierre Pernaut : il répond directement aux rumeurs concernant la politique et envoie des tacles au gouvernement en place

Alors que de plus en plus de français souhaiteraient que Jean-Pierre Pernaut soit élu comme président de la république pour faire suite à la présidence d’Emmanuel Macron, personne n’aurait pu penser qu’il allait clairement en parler !

Mais sur le plateau, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas défilé et il a clairement dit qu’il préférait se consacrer au journalisme pour dire “la vérité », avec un sous-entendu où certains estiment que ce ne serait pas le cas des hommes politiques…