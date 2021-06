Jean-Pierre Pernaut balance tout : sa réaction cinglante au premier JT de Marie-Sophie Lacarrau

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations assez dingues de plutôt étonnantes en ce qui concerne Jean-Pierre Pernaut, l’ancien animateur et présentateur du journal de 13 heures sur TF1. Pendant une trentaine d’années, ce dernier a tout fait pour pouvoir montrer qu’il était bel et bien prêt à vivre un moment unique chaque jour avec les français.

Pendant plusieurs années, on a donc pu voir le journaliste Jean-Pierre Pernaut mettre en avant des villages français que personne ne connaissait par le passé : une situation assez difficile pour certaines personnes locales qui ne pensaient pas un jour pouvoir accéder à une telle notoriété grâce à Jean-Pierre Pernaut et son journal de 13 heures. À l’heure où de plus en plus de françaises et de français se tournent vers les villages français, c’est une véritable aubaine !

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que la crise sanitaire liée au coronavirus aura pu changer la donne avec des milliers de familles en France qui ont décidé de changer de vie du jour au lendemain. Tous décidés à vouloir se rendre dans la campagne et quitter la ville (notamment la capitale où de nombreuses familles ont pu quitter Paris), ces français ont pu apprécier de voir certains villages assez peu connus en France bénéficier d’une certaine aura médiatique. D’ailleurs, après le départ de Jean-Pierre Pernaut du journal de 13 heures, bon nombre de téléspectateurs se sont retrouvés alors très inquiets quant au fait de pouvoir voir les villages de nouveau mis en avant dans les médias.

Jean-Pierre Pernaut : une discrétion assurée depuis son remplacement

C’est une très grande surprise que plus personne ne s’attendait à voir en ce qui concerne Jean-Pierre Pernaut : ce dernier n’avait jusque-là pas du tout réagi face au premier JT de sa nouvelle remplaçante en la personne de Marie-Sophie Lacarrau. En effet, tout le monde se demandait clairement si le journaliste mythique du journal de 13 heures allait bien réussir à avoir une nouvelle journaliste à la hauteur pour le remplacer.

On avait pu entendre la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, s’exprimer sur le sujet dans l’émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste. Cette dernière n’avait pas hésité une seule seconde à dire haut et fort ce qu’elle avait pu penser de la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, son mari qui n’était plus du tout présent dans le journal télévisé de 13 heures.

Dans un message troublant, la compagne du journaliste mythique a donc réagi et dit qu’elle avait apprécié la nouvelle présentatrice du journal de TF1 en la personne de Marie-Sophie Lacarrau. En revanche, le principal intéressé n’avait jusque-là pas pris la parole à ce sujet…

Jean-Pierre Pernaut s’exprime pour la première fois sur sa remplaçante, il balance tout

C’est donc dans une nouvelle interview pour le journal Télé Loisirs que Jean-Pierre Pernaut a pu enfin s’exprimer sur le sujet et dire haut et fort ce qu’il avait pu penser du journal de 13 heures de sa remplaçante.

Il a avoué qu’il avait bien regardé ce journal et qu’il avait été très content de voir que sa nouvelle collègue se débrouille bien sans lui, en ayant de plus de très bonnes audiences, comme on a pu le voir encore récemment.