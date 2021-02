Jean-Pierre Pernaut balance tout sur Patrick Poivre d’Arvor : c’est choquant !

C’est encore une fois un témoignage assez glaçant que l’on a pu lire concernant Jean-Pierre Pernaut qui s’est exprimé concernant l’ancien journaliste de TF1 Patrick Poivre d’Arvor. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de croire que celui-ci allait pouvoir prendre la parole dans un sujet aussi grave que celui-ci et s’exprimer haut et fort pour tout raconter. Il faut dire que depuis maintenant quelques années, les témoignages ne s’arrêtent plus et les affaires se multiplient concernant des abus qui ont pu avoir lieu il y a parfois plus de 20 ans.

Mais dans des situations très difficiles où les victimes ont parfois beaucoup de mal à exprimer leur mal-être, il se trouve que l’on peut voir aujourd’hui que certains n’hésitent plus à défendre les personnes les plus mal en point, et il faut même dire que c’est une situation assez louable ! Mais concernant Jean-Pierre Perrault, que l’on a pu voir pendant les mêmes années que le journaliste Patrick Poivre d’Arvor à l’antenne de TF1, cela a étonné tout le monde quand on a pu voir que le présentateur de Jean-Pierre & Vous n’avait pas hésité à prendre le sujet en main.

A l’heure où certaines personnalités publiques n’osent plus parler et ont même peur d’être accusées à tort de faits qu’ils n’ont donc pas commis, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il faut beaucoup de courage pour pouvoir prendre la parole et s’exprimer sur des sujets de société comme celui-ci qui sont très compliqués à gérer.

Jean-Pierre Pernaut : sa femme Nathalie Marquay-Pernaut raconte tout sur le sentiment de son mari…

C’est encore une fois la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut, qui a directement pris la parole pour pouvoir exprimer la parole de l’ancien présentateur du journal de 13 heures. Il faut dire que si celui-ci n’hésite pas à s’exprimer une seule seconde sur certains sujets comme par exemple la politique avec les prochaines élections présidentielles qui devraient arriver en France dans un an, Jean-Pierre Pernaut est en revanche un peu plus discret sur d’autres sujets.

C’est dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste, que la femme de Jean-Pierre Pernaut a pris la parole sur le sujet pour tout raconter, et on peut dire que ses paroles n’ont rien à voir avec ce que l’on a pu lire de la part de certaines personnes qui accusent violemment PPDA de faits assez graves dont il pourrait avoir à répondre devant la justice française…

Jean-Pierre Pernaut n’a rien vu sur PPDA en 20 ans : ce n’est pas “possible” pour lui selon Nathalie Marquay-Pernaut

Sur le plateau de l’émission de C8, la tension était vraiment palpable quand les accusations concernant l’ancien journaliste de TF1 ont été très clairement abordées. On ne pensait pas en effet que l’émission Touche Pas à Mon Poste allait pouvoir parler de ce sujet très délicat à une heure de grande écoute.

Alors qu’elle était bien présente sur le plateau, la femme de Jean-Pierre Pernaut a donc pu donner le ressenti de son mari sur cette histoire assez tragique. Ayant travaillé en effet avec Patrick Poivre d’Arvor pendant près de 20 années, pour lui cette situation n’est pas réaliste !