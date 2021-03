Jean-Pierre Pernaut balance tout sur PPDA : il sort enfin de son silence, c’est très dur !

C’est désormais officiel et on ne pensait pas que Jean-Pierre Pernaut, l’ancien journaliste mythique de TF1 dans le 13 heures, allait pouvoir donner son avis sur toute cette histoire assez incroyable qui concerne le fameux journaliste du 20 heures de TF1, Patrick Poivre d’Arvor (ou PPDA). Il faut dire que l’on ne pensait plus qu’il allait pouvoir prendre la parole, alors que la femme de ce dernier, Nathalie Marquay Pernaut, avait d’ailleurs exprimé la parole de Jean-Pierre Pernaut dans Touche Pas à Mon Poste, l’émission de Cyril Hanouna.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réaction de Jean-Pierre Pernaut était très attendue, c’est le moins que l’on puisse dire : il a été en relation avec Patrick Poivre d’Arvor pendant près de 20 ans, et on imagine que celui-ci avait peut être pu déceler quelque chose avec le journaliste qui a subi depuis quelques semaines des accusations qui se trouvent être assez graves pour ainsi dire.

Bien qu’à l’heure où nous sommes en train d’écrire ces lignes, le journaliste Patrick Poivre d’Arvor ait réfuté toutes les accusations qui peuvent le concerner, on retrouve de plus en plus de personnalités, des journalistes, mais également des anonymes sur les réseaux sociaux, en train de prendre la parole à ce sujet.

Toutefois, cela a été une vraie surprise pour tout le monde de voir Jean-Pierre Pernaut, le journaliste de 13 heures de TF1, prendre enfin la parole sur le sujet et s’exprimer pour la toute première fois sur son ancien collègue journaliste.

Jean-Pierre Pernaut prend enfin la parole dans la presse et s’insurge contre les mensonges

Cela fait plusieurs semaines que l’on peut lire absolument tout et son contraire concernant Patrick Poivre d’Arvor, l’ancien présentateur du journal de 20 heures sur TF1. S’il a malheureusement pour lui été écarté de la présentation du journal selon des propos qu’il aurait tenu face à l’ancien président de la république Nicolas Sarkozy, pour le moment rien n’a encore été prouvé et personne ne saurait en mesure de dire si cela est bel et bien vrai ou non.

En attendant, Jean-Pierre Pernaut a été très présent dans les médias et notamment dans la présentation du fameux journal de 13 heures, qui a été pendant de nombreuses années un très gros succès en terme d’audience. Si celui-ci a été remplacé depuis le mois de janvier par Marie-Sophie Lacarrau, cela a été une vraie surprise pour tout le monde de voir que son confrère Patrick Poivre d’Arvor faisait face à de graves accusations.

C’est dans le journal Le Parisien que Jean-Pierre Pernaut est enfin sorti de son silence pour la toute première fois : bien qu’il le décrit comme quelqu’un “qui aimait les femmes”, il ne l’accuse en rien !

Jean-Pierre Pernaut : sa prise de parole sur Patrick Poivre d’Arvor choque ses fans qui n’en reviennent pas

On peut dire que Jean-Pierre Pernaut n’a pas froid aux yeux ! En effet, il n’a pas hésité à affirmer qu’il souhaiterait bien connaître les noms des personnes qui auraient pu témoigner ouvertement contre Patrick Poivre d’Arvor, car selon lui il s’agit tout simplement de mensonges pures et simples.

Le Grand Oral des #GGRMC de @pernautjp : "J'ai été très choqué de ce qui est sorti sur la presse sur #PPDA ! L'article du Parisien est lamentable ! L'histoire de l'ascenseur, c'est un mensonge total !" pic.twitter.com/kKQwxh53gk — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) March 2, 2021

En plus de ces phrases que l’on a pu lire dans Le Parisien, il a également pris la parole sur la radio RMC pour tout balancer sur le sujet, dans l’émission polémique Les Grandes Gueules.