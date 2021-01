Jean-Pierre Pernaut : c’est une catastrophe, il n’aurait jamais dû quitter le journal de 13 heures, découvrez les dernières révélations de Thomas Hugues !

Alors que Jean-Pierre Pernaut vient tout juste de quitter la présentation du journal de 13 heures sur TF1, il se pourrait très bien que sa décision soit déjà bien regrettée, comme certains de ses fans pouvaient par ailleurs le pensait depuis plusieurs mois.

En effet, on retrouve à la présentation du journal le plus regardé de France la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau, et le moins que l’on puisse dire c’est que sa version du journal de 13 heures ne laisse pas indifférent. On ne compte plus le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui commentent avec la plus grande ferveur ce journal d’une nouvelle génération et dont on devrait entendre encore parler très longtemps.

13h45 sur LCI canal 26 « Jean-Pierre et Vous » : l’année noire des montagnards, la solitude des personnes âgées. Vos témoignages avec @gaellecharnay⁩ et moi à l’Alpe d’Huez. ⁦ pic.twitter.com/iwyGdRNLCz — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) January 23, 2021

Jean-Pierre Pernaut : ses confidences qui en disent long sur son choix de quitter le journal de 13 heures…

Certains journalistes en sont maintenant sûrs et certains : ils pensent clairement que Jean-Pierre Pernaut n’aurait jamais dû quitter la présentation du journal de 13 heures sur TF1, et ils n’hésitent pas à le dire haut et fort dans les médias. En effet, le présentateur avait de quoi être très apprécié par tous ses collègues journalistes, et certains ne comprennent pas qu’il ait décidé de quitter le journal de 13 heures aussitôt… La dernière année où l’on a pu le voir à l’antenne a été une véritable catastrophe, notamment à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui l’a empêché de présenter le journal pendant de très nombreuses semaines.

Personne ne s’attendait à ce que Jean-Pierre Pernaut soit aussi peu présent lors de sa dernière année à l’antenne de TF1, et le moins que l’on puisse dire c’est que les téléspectateurs ont été à l’époque très déçus de voir Jacques Legros, son “joker”, le remplacer au pied levé pendant de nombreux mois. Désormais, c’est sur LCI que l’on peut revoir Jean-Pierre Pernaut dans sa toute nouvelle émission “Jean Pierre & Vous”.

Jean-Pierre Pernaut a décidé de garder le lien avec les téléspectateurs sur LCI ! Qu'en pensez-vous ? #TPMPOAT pic.twitter.com/bsf09rgygt — TPMP (@TPMP) January 22, 2021

Et si celle-ci est déjà au cœur de la polémique avec des gros coups de gueule qui ont fait le succès de Jean-Pierre Pernaut, c’était sans compter sur une nouvelle déclaration choquante que l’on a pu également lire dans la presse dernièrement.

Jean-Pierre Pernaut : l’animateur Thomas Hugues se met à la place du journaliste, et il balance tout !

C’est sur le plateau de l’émission de Non Stop People que l’ancien compagnon de l’animatrice Laurence Ferrari s’est exprimé sur le sujet. Il se met à la place de Jean-Pierre Pernaut, et se dit qu’il a dû peut-être regretter son choix d’avoir définitivement quitté le journal de 13 heures.

Thomas Hugues est avec nous dans #TPMP pour nous présenter son livre "Le manuel de curiosité générale" pic.twitter.com/9oSXQmcK4x — TPMP (@TPMP) November 12, 2020

En effet, cela avait pu surprendre tout le monde à l’époque, et Jean-Pierre Pernaut avait d’ailleurs expliqué lors d’une interview que cela était un stress permanent pour lui. Les propos de Thomas Hugues ont en tout cas eu le mérite d’interroger les internautes : ils se sont d’ores et déjà demandé si Jean-Pierre Pernaut avait fait le bon choix et s’il ne le regrettait pas.

Alors que sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau est à l’antenne depuis tout juste un mois, cette dernière est d’ores et déjà très critiquée notamment par une chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste qui n’a pas été tendre avec elle. Mais Jean-Pierre Pernaut pourrait-il choisir de revenir à l’antenne de TF1 pour reprendre les rênes du journal de 13 heures dans les semaines ou les mois à venir ?