Jean-Pierre Pernaut choqué par les photos Instagram de sa fille Lou : “je ne te reconnais pas”, depuis elle lui fait la gueule !

Actuellement confiné avec sa femme Nathalie Marquay et ses enfants dans sa maison des Yvelines, Jean Pierre Pernaut découvre la joie des réseaux sociaux. Et d’après la dernière vidéo postée par sa fille sur Tik Tok, ce dernier aurait été particulièrement surpris après avoir découvert l’Instagram de sa fille de 17 ans…

Des tensions dans la famille Pernaut/Marquay

Ah, les joies du confinement… Se retrouver en famille 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Apparemment chez les Pernaut/Marquay, le confinement est également placé sous le signe des réseaux sociaux, et de petites tensions qui vont avec.

Ce n’est un secret pour perso, les (plus ou moins) adolescents de notre époque, qu’ils appartiennent à la génération des millenials (nés entre les années 1981 et 1996) ou de la génération des centennials (né après les années 1997) sont presque tous accros aux réseaux sociaux.

Et celui qui est actuellement le plus prisé chez les très jeunes ados, c’est bien évidemment Tik Tok, cette plateforme où il est possible de publier des vidéos randoms et des challenges de danse ou d’humour !

Et la fille de l’emblématique Jean Pierre Pernaut ne faut pas exception à la règle !

La jeune fille de 17 ans, comme tous ses amis, passe le plus clair de son temps entre Instagram et Tik Tok à poster des vidéos et des photos de son quotidien.

Jusque-là, rien d’anormal.

Mais la jeune Lou Pernaut a récemment posté une vidéo qui a clairement fait le buzz. Une vidéo où son célèbre papa apparaît dans une bien fâcheuse posture…

Clash en direct sur Tik Tok entre Jean-Pierre Pernaut et sa fille Lou !

On se rappelle encore de cette vidéo partagée par la jeune fille lors du premier confinement. Alors que Jean Pierre Pernaut devait encore assurer quelques prises vidéo pour le journal de 13h depuis son studio télé aménagé, c’était sa femme et sa fille qui avaient pris le relais pour le coiffer et le maquiller avant tournage.

Nathalie Marquay, la femme de Jean Pierre avait même partagé une jolie photo de son mari en train de se faire pouponner par sa fille. À l’époque tout avait l’air de rouler chez les Pernaut/Marquay.

Mais à en croire la dernière vidéo postée par Lou, le vent a tourné.

Dans cette vidéo Tik Tok qui a très rapidement fait le tour de la toile, on découvre un JPP tout penaud, visiblement mal à l’aise, les mains entre les jambes, un sourire timide sur le visage.

Sa fille lui demande alors “T’as dit quoi ?”, ce à quoi le père de famille répond d’un simple “Je ne te reconnais pas sur les photos !”.

La jeune fille prend la mouche rapidement et lui rétorque alors : ”Ce n’est pas gentil ça ! Du coup j’ai dit que je te faisais la gueule… “, ce à quoi Jean-Pierre Pernaut répond, lui aussi visiblement agacé par la réponse de sa fille : “Mais je te fais pas la gueule ! J’ai pas dit que t’étais moche, je ne te reconnais pas sur les photos !”

Lou Pernaut ne veut plus qu’on lui parle de son père !

Même si elle s’autorise de temps à autre quelques écarts (comme celui-ci), la jeune Lou n’aime pas particulièrement afficher sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Et on la comprend, être la fille de l’irremplaçable Jean Pierre Pernaut, cela peut être lourd à supporter au quotidien.

Apparemment, Lou a l’habitude de recevoir des questions et des messages de fans qui cherchent à entrer en contact avec son père ou qui posent directement des questions à la jeune fille sur sa situation de famille.

La jeune adolescente avait déjà déclaré dans une précédente vidéo Tik Tok, qu’elle souhaite que les gens l’aiment pour qui elle était vraiment, et non pas pour son statut de “fille de” :« Aimez-moi pour moi-même ou ne m’aimez-pas ».

Impossible de faire plus clair !