Jean-Pierre Pernaut : contre toute attente bientôt de retour sur TF1 ? Il prépare une arrivée fracassante !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même quand il n’est plus aux manettes du journal de 13 heures sur TF1, le journaliste Jean-Pierre Pernaut ne cesse de faire parler de lui, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui se lassent de ne plus le voir aussi souvent à l’antenne.

Il faut dire qu’avec des apparences quotidiennes sur TF1 pendant des dizaines d’années pour le journal, Jean-Pierre Pernaut avait conquis le cœur des français qui étaient particulièrement fans de sa façon de présenter le journal.

Depuis le tout début de l’année, c’est la nouvelle présentatrice Marie-Sophie Lacarrau qui a repris le flambeau de Jean-Pierre Pernaut. Mais si pour certains téléspectateurs, cette dernière n’est pas à la hauteur de leurs espérances, pour d’autres c’est une grosse révélation et ils ne s’attendaient pas à ce que la journaliste réussisse le pari complètement fou de prendre la relève du présentateur mythique. Mais cela va-t-il durer très longtemps ?

Jean-Pierre Pernaut : sa nouvelle émission fait un très gros carton, il parle en direct aux français sans tabou !

S’il y a bien un journaliste français qui est réputé pour son franc-parler en toute occasion, c’est bien Jean-Pierre Pernaut. En effet, ce dernier n’hésite jamais à prendre la parole sur des sujets qui sont parfois très controversés. Depuis la crise sanitaire du coronavirus que nous traversons actuellement depuis plus d’une année, Jean-Pierre Pernaut n’a pas hésité une seconde à prendre la parole, notamment quand il s’agit de critiquer le gouvernement d’Emmanuel Macron.

C’est donc tout naturellement qu’il a pu avoir l’occasion de présenter une toute nouvelle émission sur LCI, intitulée Jean Pierre & Vous. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, on peut ainsi découvrir l’animateur Jean-Pierre Pernaut échanger avec des français sur des sujets qui peuvent parfois être polémiques, comme on a pu le voir dès la toute première diffusion de son émission qui a fait beaucoup de bruit.

Il y a tout juste quelques jours maintenant, on a en revanche appris par l’intermédiaire du journaliste Thomas Hugues que Jean-Pierre Pernaut aurait possiblement pu regretter son choix de quitter la présentation du journal de 13 heures. C’est en effet lors d’une interview qu’il a évoqué le journaliste qui a désormais laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau.

En revanche, à notre connaissance les deux journalistes ne se seraient pas livré à des confidences entre eux, et Jean-Pierre Pernaut étant plutôt discret sur le sujet nous n’en saurons probablement pas plus. En revanche, dans les coulisses il prépare son grand retour sur TF1…

Jean-Pierre Pernaut : son grand retour sur TF1 est proche, découvrez tous les détails qu’il a révélé en exclusivité !

C’est une grande nouvelle que l’on a pu avoir à notre connaissance sur les réseaux sociaux il y a tout juste quelques heures à peine. En effet, Jean-Pierre Pernaut a diffusé un cliché sur Instagram qui a rendu complètement dingue ses plus grands fans de la première heure.

Alors que le journaliste est parti du journal de 13 heures, on devrait très bientôt pouvoir le revoir sur TF1 dans l’émission Grand Reportage qui fait depuis des années déjà un gros carton sur l’antenne de la première chaîne de France. Il a en effet diffusé une photo exclusive où l’on peut le voir au volant d’une Bugatti, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a l’air très heureux de bientôt pouvoir retrouver l’antenne qui lui avait tant manqué depuis plusieurs semaines sur TF1.