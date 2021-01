Jean-Pierre Pernaut : coup de gueule pour sa première sur LCI, il balance tout sur les vaccins !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Pierre Pernaut ne garde pas sa langue dans sa poche, comme on a encore pu le voir dans sa toute nouvelle émission hier sur la chaîne d’informations LCI : Jean-Pierre & Vous ! Mais alors que tout le monde s’attendait à voir un rendez-vous d’informations, tout le monde a été assez surpris de voir que le journaliste n’avait pas prévu son franc-parler que les fans du journal de 13 heures on apprécié pendant des années…

Jean-Pierre Pernaut : une semaine après que Marie-Sophie Lacarrau le remplace, découvrez son avis !

C’est une semaine de rentrée exceptionnelle pour Jean-Pierre Pernaut, l’ancien présentateur du journal de 13 heures sur TF1. En effet, depuis le lundi 4 janvier, c’est maintenant Marie-Sophie Lacarrau qui lui a succédé, et les réactions ne se sont pas faites attendre longtemps. Sur les réseaux sociaux tout d’abord, on ne compte pas le nombre de commentaires impressionnant sur la toute nouvelle présentatrice qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

En effet, Jean-Pierre Pernaut faisait partie des figures les plus marquantes sur TF1 : il a animé le journal de 13 heures pendant plusieurs dizaines d’années, si bien qu’aujourd’hui les téléspectateurs les plus fidèles vont être surpris de retrouver Marie-Sophie Lacarrau s’ils ont raté la toute dernière présentation du journal de 13 heures par Jean-Pierre Pernaut il y a quelques jours seulement. En cette première semaine de janvier, tout le monde attendait avec la plus grande impatience les premières réactions de Jean-Pierre Pernaut, et comme vous allez le voir, ces dernières ne se sont pas faites attendre bien longtemps.

Ce lundi, Marie-Sophie Lacarrau a présenté son premier JT de 13h sur TF1 📺 A-t-elle été à la hauteur ? Qu'en a pensé Jean-Pierre Pernaut ? Débrief de cette première ce soir dans #TPMP dès 19h40 😉 pic.twitter.com/sTcrqNBdPu — TPMP (@TPMP) January 4, 2021

C’est en effet Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut, qui a rapporté la réaction de son mari Jean-Pierre Pernaut dans Touche Pas à Mon Poste concernant la nouvelle version du journal de 13 heures sur TF1. Selon le couple, la nouvelle présentatrice s’en sort avec brio, elle serait en effet “formidable” selon elle ! De son côté, Jean-Pierre Pernaut s’est fait surtout remarquer avec une nouvelle déclaration choc !

Jean-Pierre Pernaut : il prend encore la parole sur le coronavirus avec une déclaration choc sur les vaccins !

C’est hier, dans sa toute nouvelle émission Jean-Pierre & Vous sur LCI, que Jean-Pierre Pernaut a en effet réalisé une nouvelle déclaration dont on risque de se souvenir pendant très longtemps. Lors de son émission où il donne la parole aux français sur des sujets très polémiques, le sujet de la vaccination a été abordé sans aucun tabou.

🗣 Olivier Delannoy, restaurateur lillois : "Nous sommes les oubliés, les sacrifiés de la crise […] J'ai la chance d'avoir une épouse qui travaille, et un banquier auprès de qui j'ai pu déplacer les engagement que j'ai à titre perso." 📺 #JeanPierreEtVous avec @pernautjp. pic.twitter.com/7YFQSdYVeH — LCI (@LCI) January 9, 2021

En effet, alors que la vaccination de la population française est au cœur de toutes les discussions, cela a été l’occasion de mettre en avis des avis parfois très divergents entre les français. Mais au cœur de cette discussion, on a également pu entendre Jean-Pierre Pernaut prendre la parole sur le sujet, notamment après la diffusion d’un sujet après le gros raté qui s’est déroulé à Nice récemment.

En effet, certaines aiguilles qui ont été envoyées par l’Etat dans le cadre de la campagne de vaccination à Nice n’étaient tout simplement pas à la bonne taille. Il n’en a pas fallu plus à Jean-Pierre Pernaut pour réagir et critiquer cette action catastrophique du gouvernement. D’ailleurs, il a rappelé d’une façon très sèche que le gouvernement a été efficace pour produire le fameux guide d’une cinquantaine de pages, mais pas pour vacciner la population française qui est en demande !