Jean-Pierre Pernaut est sur C8 : découvrez sa nouvelle émission et cette incroyable annonce !

Depuis maintenant le début de l’année, les téléspectateurs de TF1 qui avaient l’habitude de voir Jean-Pierre Pernaut présenter le journal de 13 heures on pu voir leurs habitudes complètement chamboulées.

Vous connaissez l’amitié qui existe entre Cyril Hanouna et Jean-Pierre Pernaut, il n’est donc pas surprenant qu’il participe à l’une de ses émissions.

Ne criez pas rapidement victoire, car le journaliste est bien en contrat avec le groupe de TF1, il ne sera donc pas aux commandes d’un nouveau programme, mais il sera au rendez-vous dans A prendre ou à laisser.

Comme vous le savez également, le présentateur de TPMP a pour habitude de recevoir un invité pour qu’il puisse booster les candidats qui sont souvent malmenés par le stress et les incertitudes. L’heureux élu pourra alors compter sur la venue de Jean-Pierre Pernaut et de sa femme, l’ancienne Miss Nathalie Marquay. En effet, c’est désormais la journaliste Marie-Sophie Lacarrau qui a pris les rênes du journal quotidien de la première chaîne de France !

Mais pour autant, Jean-Pierre Pernaut n’a pas dit son dernier mot et il n’arrête pas la télévision pour autant : il a récemment fait un retour fracassant sur la chaîne d’informations LCI où d’ailleurs on a pu l’entendre créer la polémique sur la campagne de vaccination en France ! Mais prochainement, nous allons pouvoir le retrouver sur une toute autre chaîne et cela risque d’en étonner plus d’un : il s’agit de C8 !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Jean-Pierre Pernaut : parti du journal de 13 heures, on le retrouve partout à la télévision depuis ce jour là !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste Jean-Pierre Pernaut est encore et toujours au cœur de l’actualité malgré le fait qu’il ait quitté définitivement le journal de 13 heures. En effet, c’est après avoir pu occuper cette place pendant plusieurs dizaines d’années que plus personne ne pensait qu’il allait se retirer de l’antenne.

Les français, qui sont des millions à le suivre chaque jour, ont été très surpris de voir le journaliste prendre une telle décision : personne ne pensait qu’une autre personne pourrait le remplacer après toutes ces années. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut a toujours mis l’accent sur les régions dans son journal de 13 heures, et absolument personne ne pensait que quelqu’un comme Marie-Sophie Lacarrau pourrait prendre la relève après lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Mais après plusieurs semaines de présentation du journal de 13 heures, force est de constater que Jean-Pierre Pernaut lui même ainsi que sa femme Nathalie Marquay ont reconnu que la nouvelle présentatrice du journal de 13 heures était “formidable” : voilà de quoi rassurer Marie-Sophie Lacarrau, pour qui le passage de relais n’a certainement pas du être facile. On imagine en effet que cette dernière était particulièrement attendue au tournant et que certains français n’allaient pas se gêner pour la critiquer dès sa première présentation du journal.

Cela a été le cas notamment d’une chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste sur C8 qui s’est empressée de parler de la nouvelle présentatrice du journal de 13 heures de TF1, qui selon elle n’est clairement pas à la hauteur !

Jean-Pierre Pernaut : il participe à l’émission A prendre ou à laisser aux côtés de Cyril Hanouna ce soir !

C’est justement sur cette chaîne que l’on va pouvoir découvrir une nouvelle fois Jean-Pierre Pernaut dans un nouveau rôle : il va participer à un jeu de télévision mythique que l’on a pu voir pendant de nombreuses années sur TF1 par le passé…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑵𝒂𝒕𝒉𝒂𝒍𝒊𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒒𝒖𝒂𝒚-𝑷𝒆𝒓𝒏𝒂𝒖𝒕 (@nathalie_marquay_pernaut)

C’est une annonce qui va faire beaucoup de bruit dans le paysage audiovisuel français. Alors que Jean-Pierre Pernaut est officiellement journaliste pour le groupe TF1, nous allons pouvoir le voir dans une toute nouvelle édition de l’émission A prendre ou à laisser sur C8.

En effet, c’est sa femme Nathalie Marquay qui a fait une grosse annonce hier soir sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de voir le couple Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay jouer à ce jeu mythique qui a fait les beaux jours de TF1, d’autant plus que les bénéfices devraient être reversés à une association !