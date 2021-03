Jean-Pierre Pernaut et PPDA : la réaction de JPP fait débat, sa femme Nathalie Marquay doit réagir !

Depuis quelques semaines, plusieurs affaires ne cessent de rythmer les médias. PPDA se retrouve dans une affaire liée à Florence Porcel. Cette dernière a eu l’occasion de s’exprimer et ses propos ont été partagés dans les colonnes du Parisien. Elle aurait alors pu révéler qu’elle aurait été la victime de viol. En ce qui concerne Jean-Pierre Pernaut, il a également été invité à s’exprimer concernant la mise en cause de PPDA qui bénéficie bien sûr du statut de présumé innocent à ce stade. Ses propos ont fait polémique.

Quels sont les propos de Jean-Pierre Pernaut ?

L’ancien présentateur du JT de 13 heures était présent dans l’émission les Grandes Gueules qui est diffusée sur RMC et il a été en mesure de s’exprimer concernant cette affaire. Il révèle alors qu’il a été très choqué par ce qui a pu être partagé dans la presse. Il est important de rappeler que PPDA est aussi sorti du silence puisqu’il a pu donner sa version grâce à un long communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Jean-Pierre Pernaut défend PPDA: "Son bureau était au milieu de la rédaction de TF1: s'il s'y était passé des choses, on l'aurait su" https://t.co/vkljH4tEtY pic.twitter.com/VEaNdPo4zX — BFMTV (@BFMTV) March 2, 2021

Pour Jean-Pierre Pernaut, « c’est lamentable, ce genre d’affaires ! Je peux vous le dire parce que Le Parisien cite des journalistes de TF1 qui n’ont pas connu cette époque, ou pratiquement pas. »

Sur le plateau de Touche pas à mon Poste, Nathalie Marquay était présente puisqu’elle est aussi une chroniqueuse de l’émission.

Lorsque des affaires touchent de près ou de loin Jean-Pierre Pernaut, Cyril Hanouna peut alors lui demander d’intervenir.

Ce n’est pas la première fois qu’elle est en mesure de prendre la parole pour son mari, car lors de son départ de TF1, elle avait eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises. Pour cette affaire, elle a révélé dans l’émission du 2 mars que Jean-Pierre Pernaut et PPDA étaient des « potes ». Elle a par contre souhaité tout de même nuancer tous les propos, car, selon elle, il faut « faire attention ». En effet, pour la femme de Jean-Pierre Pernaut, « on ne sait pas. Ce sont tous les deux des victimes ». En effet, les enquêteurs doivent se pencher sur cette affaire qui mêle à la fois Patrick Poivre d’Arvor, mais également Florence Porcel.

L’écrivaine aurait également fait part de ce qu’elle aurait vécu dans son livre baptisé Pandorini. Comme le révèle Voici, les faits étaient alors romancés dans cet ouvrage.

Jean-Pierre Pernaut serait très choqué par cette situation

Nathalie Marquay avait précisé il y a quelques jours que son époux était clairement choqué par ce qui pouvait se passer. En effet, elle avait eu l’occasion de révéler que Jean-Pierre Pernaut avait pu travailler « pendant près de 20 ans auprès de lui et franchement, il se dit que ce n’est pas possible ». Il faudra alors attendre pour savoir si les faits sont avérés ou non, mais ils rythment régulièrement la Une de la presse.

Dans les colonnes du Parisien, un article paru le 19 février met en avant le témoignage de plusieurs collaborateurs du journaliste comme le précise un article de Voici. Certains auraient alors révélé qu’il ne fallait jamais être seul dans un ascenseur avec PPDA. Cela concernait apparemment les stagiaires qui pouvaient débarquer dans les coulisses. Les enquêteurs pourront alors se pencher sur cette affaire pour tenter de faire toute la lumière.

PPDA a également pu réagir sur les réseaux sociaux en précisant qu’il n’y avait jamais « eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte. Les écrits de Madame Florence Porcel que j’ai conservés, pour la plupart postérieurs à ses accusations le prouveront amplement ». Comme l’enquête est en cours, la précaution est alors de mise.