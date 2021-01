Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou fait une vidéo live à la maison et a failli montrer son frère sans vêtement… « Je suis à poil, Lou » !

Sur le plateau ou à la maison, Jean-Pierre Pernaut reste une personne pleine de surprises. Cependant, il n’est pas le seul à savoir gérer les projecteurs. En effet, juste après le reconfinement, JPP a reçu une équipe de tournage chez lui. C’était sans compter sur sa fille Lou qui faisait son propre tournage à elle dans la maison.

L’extraordinaire famille Pernaut

La famille Pernaut est composée de quatre membres : Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, Lou-Anne Pernaut et Tom Pernaut. La famille du célèbre journaliste a toujours fait front face aux diverses situations à l’instar de celle en rapport avec le départ de papa Pernaut du JT de 13H sur TF1. Ainsi, tous les autres membres ont soutenu le chef de la famille dans sa prise de décision. En septembre dernier, les deux enfants de JPP lui ont fait une belle surprise sur le plateau de TPMP. Alors que le journaliste parlait de son départ du JT de 13H, ses bouts de chou ont débarqué. Un bel exemple de solidarité qui a ému un grand nombre de français.

Lou et Tom Pernaut n’en sont pas restés là ! En effet, ils ont écrit une lettre touchante pour montrer tout leur amour à leur papounet. Pour eux, le départ de leur papa est une bonne nouvelle car ce dernier passera plus de temps avec eux. Pour Tom, ce sera l’occasion de faire de petits footings entre hommes de la famille. Quant à Lou, elle est contente que son père travaille moins afin de mieux se reposer. En attendant, JPP est toujours le présentateur du JT de 13H, ce qui a amené l’équipe de tournage chez lui et c’est grâce à sa fille Lou que tous les internautes l’ont su…

Une dispute entre frangins

Après le redémarrage du confinement, l’équipe du JT de 13H s’est rendue au domicile de JPP. Il était question de faire le tournage dans le respect des mesures préconisées contre le Covid-19. C’est en ce moment que Lou Pernaut a décidé de partager l’ambiance qui règne dans sa maison avec ses fans sur Instagram. Un projet qui a bien sûr attiré la curiosité de nombreux internautes.

La jeune fille a d’abord croisé son père, avec qui, elle a échangé quelques mots. Le sujet de conversation était Tom qui n’était pas encore sur pieds. Une nouvelle qui a énervé le journaliste au point où il affirme : « il faut qu’il bosse, il a un contrôle lundi et un contrôle mardi »… visiblement, JPP ne s’est pas rendu compte qu’il passait en direct sur internet. Incitée par les abonnés, Lou s’est mise en quête d’aller réveiller son frère. Une entreprise qui va se solder par une petite altercation.

Je suis à poil… !

Une fois devant la porte de Tom, on pouvait entendre Lou dire « Papa veut que tu te lèves et il y a un tournage à la maison en plus ». L’adolescente va préciser que son frère se foutait royalement de cela. Cependant, Tom va réagir et d’une manière peu commode. « Je suis à poil, tu veux que je me lève devant tout le monde ?! » a vociféré le jeune homme de 16 ans. Cette réponse a suffi pour que Lou retourne dans sa chambre.

Par ailleurs, il faut noter que la préoccupation de l’adolescente était tout autre. Lorsque Lou a voulu faire sa vidéo live, c’était pour régler une histoire de racisme dont elle était accusée. Elle s’est défendue contre des propos qu’elle affirme n’avoir jamais dits. Elle a été claire en avertissant ses détracteurs de ne pas la « faire chier » au risque d’en avoir pour leurs comptes.