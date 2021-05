Jean-Pierre Pernaut : gros coup de gueule contre la police, il est très énervé par cette situation

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des informations complètement dingues en ce qui concerne Jean-Pierre Pernaut, l’ancien présentateur mythique de TF1 que l’on a pu voir dans le journal de 13 heures. Si par le passé, Jean-Pierre Pernaut a pu s’en prendre assez violemment contre le gouvernement d’Emmanuel Macron, c’est cette fois-ci contre les forces de l’ordre que le journaliste a pu prendre la parole.

Toutefois, on ne s’attendait pas à ce que cette prise de parole de la part de Jean-Pierre Pernaut soit aussi violente. En effet, le journaliste mythique est connu pour ne pas mâcher ses mots, et on a encore pu le voir contre toute attente ces derniers jours. Les conséquences pourraient même être vraiment catastrophiques pour Jean-Pierre Pernaut, le présentateur que l’on a pu voir récemment sur la chaîne d’informations LCI.

Jean-Pierre Pernaut dans la tourmente après un clash violent

Ces derniers mois, Jean-Pierre Pernaut n’a pas arrêté de faire parler de lui avec des déclarations complètement dingues concernant le gouvernement d’Emmanuel Macron. Avec une crise sanitaire du coronavirus et une gestion de cette dernière qui a été vraiment catastrophique, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas privé pour critiquer les actions des ministres du président de la république.

Mais si certains pensaient d’ores et déjà que Jean-Pierre Pernaut allait pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022, la réponse que celui-ci a donné ne risque pas de faire plaisir à tout le monde.

En effet, Jean-Pierre Pernaut a d’ores et déjà été interrogé sur le sujet et sa réponse a été sans appel : il a décidé de ne pas se présenter pour les prochaines élections présidentielles de 2022 jusqu’à présent, même si certains téléspectateurs l’ont clairement encouragé depuis maintenant près d’un an. En revanche, le journaliste en profite pour critiquer parfois assez violemment le gouvernement, mais également la police comme on a pu le découvrir récemment.

Coup de gueule incroyable de Jean-Pierre Pernaut contre la police, les fans sont choqués

C’est une situation complètement inédite à laquelle on a pu assister ces derniers jours en ce qui concerne Jean-Pierre Pernaut. En effet, le journaliste ne mâche pas ses mots et a décidé de tout balancer, même si cela pourrait lui causer des torts. Dans son émission que l’on peut voir toutes les semaines sur la chaîne d’informations LCI, le journaliste en profite pour faire des déclarations parfois très intrigantes.

C avec 1 plaisir immense q j'ai achevé ce livre en 1 journée. A su mettre en avant sa passion journalistique qui lui tenait à cœur pour présenter le JT de 13 h. A travers ses lignes, j'ss tombée amoureuse de la littérature. Du coup, j'v m'mettre à lire et rédiger.@pernautjp pic.twitter.com/sesnGLiUHg — Média'Spi (@ChidZ_Girl) April 23, 2021

Dans sa dernière émission, Jean-Pierre Pernaut a donc décidé contre toute attente de laisser la parole à une commerçante qui a vécu une situation assez compliquée en pleine crise sanitaire. En effet, cette dernière a bénéficié d’une grosse sanction de la part des forces de l’ordre, après avoir pris une décision radicale.

Cette dernière s’est en effet rendue dans son magasin en plein confinement et a alors été interpellée par les forces de l’ordre. Très émue en racontant son histoire troublante à Jean-Pierre Pernaut, celui-ci a été très étonné quand il a appris que la commerçante avait dû suivre contre toute attente un « stage de citoyenneté ».

▶ Ras-le-bol des commerçants. 🗣 Florence Vendeuvre, commerçante qui avait été placée en garde à vue pour non-respect du confinement et outrage : "J'ai un stage de citoyenneté à effectuer […] Je voulais travailler, c'est tout." 📺 #JeanPierreEtVous @pernautjp #La26. pic.twitter.com/9SBIv37RHv — LCI (@LCI) May 1, 2021

Complètement sous le choc, on a pu voir que le journaliste Jean-Pierre Pernaut avait l’air particulièrement remonté contre les forces de l’ordre, bien qu’il soit resté comme à son habitude assez calme, il faut le reconnaître.