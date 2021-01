Jean-Pierre Pernaut : grosse catastrophe, il oublie les gestes barrières et prend tous les risques pour une fan heureuse de le voir !

Pendant l’année 2020, le moins que l’on puisse dire c’est que l’ancien présentateur du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut ne s’est jamais montré avec autant de précaution pour sa santé mais également celle de ses proches.

En effet, ce dernier avait à l’époque décidé de confier la présentation de son journal à son “joker” Jacques Legros, qui avait pu brillamment assurer le relais de Jean-Pierre Pernaut pendant plusieurs semaines.

Comme ses plus grands fans l’avaient rappelé par la suite, le journaliste avait même décidé de poursuivre le confinement à son domicile, et ainsi on ne pouvait plus du tout le voir en direct depuis les locaux de TF1 : un endroit tout spécialement conçu à son domicile avait été aménagé pour que l’on puisse toutefois échanger avec lui en direct !

Jean-Pierre Pernaut : il prend des risques lors d’une émission sur C8, les téléspectateurs sont encore sous le choc !

Hier soir, c’est dans l’émission présentée par Cyril Hanouna A prendre ou à laisser que l’on a pu voir un Jean-Pierre Pernaut absolument survolté, accompagné de sa splendide femme Nathalie Marquay. Pendant de longues minutes, on a pu découvrir le couple jouer au fameux “jeu des boîtes” qui avait d’ores et déjà été popularisé par Arthur sur TF1 il y a maintenant plusieurs années déjà.

Il faut dire que personne ne s’attendait à voir ce jeu télé revenir à l’antenne après une si longue absence : cela a été une surprise totale pour les anciens fans du jeu, mais surtout, ils ont été très étonnés de pouvoir retrouver Jean-Pierre Pernaut se prêter au jeu hier soir sur une autre antenne que celle de TF1.

On se retrouve dans un instant pour la dernière partie d'#APOAL ! 😊 pic.twitter.com/hJLdtZynNu — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) January 20, 2021

Bien qu’il ne s’agisse pas de sa chaîne de prédilection puisque A prendre ou à laisser est diffusé sur C8 avec la présentation de Cyril Hanouna, cela n’a pas empêché Jean-Pierre Pernaut de participer à l’émission pour faire gagner des milliers d’euros à une grande association française.

Malheureusement, un incident assez tragique est survenu pendant l’émission, et tout le monde a été surpris sur le plateau de télévision mais également devant son écran pour ce qui est des téléspectateurs. L’ancien présentateur du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut s’est donc retrouvé sur C8 avec sa femme Nathalie Marquay, et il risque peut êre de bientôt regretter d’avoir accepté cette invitation de l’animateur Cyril Hanouna.

Jean-Pierre Pernaut se rapproche d’une femme et oublie complètement les gestes barrières : attention au coronavirus !

Bien que nous ayons découvert un vaccin pour lutter contre le coronavirus, un petit nombre de la population française seulement est vacciné aujourd’hui, et cela semble être oublié par l’ancien présentateur du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut, qui a pris tous les risques hier soir sur C8.

En effet, on a pu le découvrir face à la candidate d’A prendre ou à laisser Sandrine, que l’on surnomme “La maternelle”. Complètement fan de Jean-Pierre Pernaut, Sandrine n’a pas pu s’empêcher d’échanger quelques mots avec l’ancien présentateur du journal de 13 heures dont elle admire le travail.

Avec comme elle l’a affirmé avoir “le coeur qui bat à 100 à l’heure”, personne ne s’attendait à ce que Jean-Pierre Pernaut soit tellement touché qu’il décide de se lever pour aller saluer la candidate de l’émission, quitte à prendre des risques même si les candidats sont régulièrement testés à la COVID19.