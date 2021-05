Jean-Pierre Pernaut hors de lui, il balance tout sur le salaire incroyable du chef de l’état

À l’heure où le chef de l’État Emmanuel Macron pourrait se présenter bientôt aux prochaines élections présidentielles de 2022, il se trouve que ses plans pourraient clairement être mis à mal par le journaliste et animateur Jean-Pierre Pernaut qui a pu avoir l’occasion de tout balancer en plein direct lors de sa dernière émission. Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre que le journaliste fasse des déclarations aussi dingues pendant qu’il était à l’antenne, et cela risque de faire parler de lui pendant encore très longtemps.

On se souvient en effet que ces dernières semaines, une journaliste indépendante avait fait tout son possible pour pouvoir trouver la fiche de paye du chef de l’État. Malheureusement, toutes les recherches que la journaliste avait pu mener n’ont mené à rien et personne n’a pu savoir à l’époque le vrai salaire d’Emmanuel Macron. Pourtant, ces derniers jours, il se trouve que c’est le moniste de la santé, Olivier Véran, qui a pu voir avoir l’occasion ainsi de dévoiler son salaire en plein direct sur une chaîne Twitch. Certains ne se sont pas privés sur les réseaux sociaux pour dénoncer une certaine manipulation de ce dernier pour pouvoir éviter ainsi une fuite du salaire du chef de l’État. Mais cela était clairement sans compter sur l’animateur et le journaliste Jean-Pierre Pernaut, qui n’a clairement aucune limite. On savait que le journaliste était prêt à tout, mais cette sortie pourrait lui coûter vraiment très cher, comme on a pu l’entendre dans certaines rumeurs assez incroyables…

Jean-Pierre Pernaut choque les téléspectateurs et diffuse un message choquant dans son émission

Si depuis quelques mois maintenant, on ne peut plus avoir la chance de voir Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13 heures sur TF1, il se trouve que ce dernier n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole à nouveau dans les médias. Récemment, on a pu le voir notamment sur la chaîne C8 dans une apparition exclusive avec sa compagne Nathalie Marquay. Par la suite, il se trouve qu’avec un petit passage sur TF1 dans l’émission Grands reportages a aussi été très remarqué.

Mais depuis le tout début de l’année, c’est surtout sur LCI dans l’émission déjà culte Jean-Pierre Pernaut & Vous que l’on peut voir le journaliste et animateur du groupe TF1. Chaque samedi, Jean-Pierre Pernaut en profite pour mettre en lumière des grands sujets d’actualité, et récemment, c’est concernant le chef de l’État Emmanuel Macron que Jean-Pierre Pernaut a pu intervenir. En effet, il ne s’est pas privé pour parler de la rémunération de ce dernier, et celle-ci fait vraiment assez froid dans le dos comme vous allez le découvrir…

Jean-Pierre Pernaut va trop loin : cette déclaration pourrait lui coûter cher…

C’est contre toute attente que Jean-Pierre Pernaut a donc dévoilé en exclusivité le salaire du chef de l’État Emmanuel Macron. Le journaliste a donc dit que le président Emmanuel Macron devrait donc toucher près de 14 000 euros par mois.

Une somme assez considérable pour bon nombre de Françaises et de français qui ont tout perdu avec le coronavirus. Néanmoins, comme Jean-Pierre Pernaut a pu le déclarer dans son émission, selon lui, ce n’est clairement pas « un pognon de dingue », même si c’est très loin du Smic !