Jean-Pierre Pernaut : il dévoile une scène choquante en pleine période de confinement !

Après un premier confinement qui a eu lieu en mars dernier et qui s’est terminé vers le mois de mai, la France vit un reconfinement depuis le vendredi 30 octobre. Ceci étant, le gouvernement a annoncé une série de mesures sanitaires.

Jean-Pierre Pernaut diffuse une scène choquante lors du reconfinement

Lors de cette période de 4 semaines où les français doivent rester confinés, certains commerces ne sont pas autorisés à ouvrir. En effet, le premier ministre a annoncé il y a quelques jours, la fermeture des commerces jugés non essentiels. De son côté, Bruno Le Maire a également interdit les prestations de coiffures à domicile par soucis d’équité. Coincé dans des bouchons, Jean-Pierre Pernaut a filmé une scène choquante qui lui a permis de dénoncer l’injustice que vivent certains commerçants qui ont été obligé de fermer leurs boutiques tandis que d’autres vaguent tranquillement à leurs activités pendant cette période de confinement. Comme ce fut le cas lors du premier confinement, plusieurs parisiens préfèrent quitter la capitale pour passer le confinement en campagne et c’est d’ailleurs ce qui a certainement dû causer les embouteillages sur plus de 500 kilomètres. Ce reconfinement qui est mal vécu par plusieurs personnes comme Yannick Noah qui aurait même craqué au volant de sa voiture.

Quelques jours plus tôt, ce fut au tour du célèbre présentateur du journal de 13h Jean-Pierre Pernaut qui aurait vécu la même situation sur l’autoroute A13 à quelques kilomètres de la capitale française. Bloqué dans ces bouchons, le journaliste de TF1 de 70 ans n’a pas hésité à dénoncer l’injustice dont sont victimes certains citoyens. Ce dernier a d’ailleurs été surpris de voir autant de monde sur la route alors que le confinement a été annoncé il y a quelques jours. Après avoir présenté la gravité de la situation actuelle, il s’est insurgé en déclarant « Bouchons habituels. Je pense que les fleuristes sont fermés, les libraires sont fermés, les magasins de jouets sont fermés… mais le reste fonctionne ! ». Le mari de Nathalie Marquay ne s’attendait donc pas à voir autant de monde alors que plusieurs commerces sont fermés. Il a toutefois conclu en disant qu’il y a quelque chose qui cloche.

Jean-Pierre Pernaut profite de ses derniers instants au poste de présentation du journal de 13h

Cette sortie du père de Lou, tom, Olivier et Julia n’a pas laissé les internautes indifférents. La plupart de ceux qui ont réagi à cette actualité se sont plutôt rallié à la cause du présentateur du journal de 13 heures. D’autres par contre, reprochent au journaliste son manque d’honnêteté d’autant plus que ces derniers affirment qu’il y a eu un accident sur cette autoroute. Lors du confinement de mars, Jean-Pierre Pernaut, âgé de 70 ans était considéré comme une personne à risque. Il avait choisi de rester chez lui pendant ces moments en cédant son fauteuil de présentateur du journal à Jacques Legros. Pour ce qui est de ce reconfinement, les choses semblent être différentes.

Comme ses fans ont pu l’apprendre sur Twitter, le journaliste de la première chaine du pays ne compte pas prendre une pause, il demeurera à son poste pendant ces 4 semaines. Certains internautes n’ont pas manqué d’indiquer que le mari de Nathalie Marquay souhaite profiter de ces derniers instants à la présentation du journal de 13h. Il faut rappeler que le journaliste qui est en service sur cette chaîne depuis près de 30 ans, rendra le flambeau d’ici le 18 décembre où il présentera son tout dernier journal. Jean-Pierre Pernaut ne prendra pas sa retraite pour autant. Ses fans pourront le voir de temps en temps sur TF1 lors des éditions spéciales comme l’annonçaient les responsables de la première chaine.