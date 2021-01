Jean-Pierre Pernaut : il part secrètement en Alsace pour un tout nouveau tournage hors-norme qu’on devrait bientôt voir à l’antenne !

C’est encore une fois le gros choc pour tous les téléspectateurs qui ne pensaient jamais pouvoir revoir Jean-Pierre Pernaut à l’antenne de TF1. En effet, il a choisi il y a déjà quelques temps de partir du journal de 13 heures pour pouvoir laisser la place à une toute nouvelle remplaçante en la personne de Marie-Sophie Lacarrau.

Alors que la jeune journaliste vient de faire son tout premier mois sur l’antenne de TF1, nous avons justement pu apprendre que Jean-Pierre Pernaut devrait quant à lui bientôt faire son très grand retour à l’antenne avec une nouvelle formule pour un grand reportage que l’on a pu voir en Alsace.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Jean-Pierre Pernaut : son projet secret pour TF1 est enfin dévoilé avec des premières images que l’on a vu en exclusivité !

C’est pour l’émission Grands Reportages que l’on devrait donc pouvoir retrouver bientôt le journaliste mythique de TF1, Jean-Pierre Pernaut. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est qu’après plus de 30 ans à avoir passé des présentations de son journal de 13 heures, on ne pouvait pas décemment penser que le fameux journaliste allait arrêter sa carrière de sitôt.

Comme vous avez probablement pu le constater dernièrement depuis le début de l’année, le journaliste Jean-Pierre Pernaut a choisi la chaîne d’informations LCI depuis le début de l’année pour pouvoir faire de nouvelles apparitions avec son émission Jean-Pierre & Vous.

Toutefois, cela n’est pas suffisant pour lui et il devrait également être présent sur l’antenne de TF1, avec un très grand tournage qui devrait avoir lieu en ce moment même en Alsace, comme en témoignent les différentes photos que l’on a pu voir ici et là. En effet, les clichés ont fuité notamment sur le réseau social Instagram, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne devrait décevoir personne.

Pour son grand retour à l’antenne de TF1, Jean-Pierre Pernaut est revenu à ses premiers amours et a donc décidé de mettre les régions de France à l’honneur. On a donc pu le retrouver notamment chez le scieur d’une petite bourgade de la région, ce qui devrait lui apporter par ailleurs une très grande visibilité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Jean-Pierre Pernaut : un retour très attendu depuis le début de l’année après déjà un long mois d’absence à l’antenne !

Pour tous les téléspectateurs qui voulaient revoir le grand journaliste mythique de 13 heures, c’est une très belle opportunité que de le découvrir dans un nouveau format avec Grands Reportages. En effet, avec ces dernières années et particulièrement en 2020 à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Jean-Pierre Pernaut ne pouvait pas se rendre présent dans les régions pour être au coeur de l’action.

Mais comme on a pu le découvrir dans les différents clichés qu’il a publié sur le réseau social Instagram, on devrait pouvoir le revoir à l’antenne avec de nombreuses personnalités locales, comme par exemple d’anciens maires de petites communes déterminés à protéger le patrimoine local.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

On devrait également pouvoir découvrir des interviews en exclusivité dans cette émission qui est très attendue par les téléspectateurs et les plus grands fans de Jean-Pierre Pernaut, bien que pour l’instant nous manquons cruellement de détails précis concernant la date de diffusion de ce reportage.

Avec la crise sanitaire qui s’annonce notamment pour ce troisième confinement, il se peut que le reportage prévu par le journaliste prenne beaucoup de retard dans les prochains jours !