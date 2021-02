Jean-Pierre Pernaut : il se fait traiter d’“abominable facho” et décide de tout balancer !

C’est encore une nouvelle fois un gros coup dur pour l’ancien journaliste et présentateur du journal de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut. Il semblerait en effet que même si on ne peut plus le retrouver au quotidien sur le journal qu’il a pu présenter pendant des dizaines d’années, il continue encore et toujours de faire parler de lui, pour le plus grand bonheur de ses fans !

Mais toutefois, il ne faut surtout pas croire que Jean-Pierre Pernaut va prévoir de garder sa langue dans sa poche après tout ce temps, et ce dernier n’hésite pas à lâcher de grosses bombes dans les médias, comme on a tous encore pu le constater récemment. En effet, c’est une nouvelle fois un très gros coup de gueule qu’il a eu l’occasion de pousser à une occasion très spéciale qui devrait se présenter…

Jean-Pierre Pernaut : il est encore au cœur de la polémique même après avoir quitté le journal de 13 heures !

Pendant des dizaines d’années, le journaliste mythique du journal de 13 heures de TF1 s’est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais toutefois, on ne s’attendait vraiment pas à ce que ce dernier n’hésite pas à prendre la parole pour tout dénoncer, à l’heure où Jean-Pierre Pernaut a quitté son journal contre toute attente depuis le tout début du mois de janvier.

Il est vrai que ce journaliste est encore très populaire pour des millions de français, et on peut dire que pour certains Marie-Sophie Lacarrau n’est très clairement pas à la hauteur de leurs espérances. Pour autant, on ne peut pas penser que Jean-Pierre Pernaut préparerait un retour à l’antenne de TF1 dans le journal de 13 heures, il a bien d’autres occupations en ce moment !

En effet, bien loin de raccrocher les gants et de profiter d’une retraite que l’on pourrait pourtant très bien comprendre, Jean-Pierre Pernaut a décidé de continuer à travailler et il est présent tous les samedis notamment sur la chaîne LCI pour une grande émission avec les français prêts à débattre sur tous les sujets. L’émission Jean-Pierre & Vous fait un gros carton depuis la rentrée, et Jean-Pierre Pernaut ne compte pas s’arrêter là !

Jean-Pierre Pernaut balance tout : cette émission qui l’a insulté pendant des années est insupportable à ses yeux…

C’est dans son tout nouveau livre 33 ans avec vous où il dévoile toutes les coulisses de son JT de 13 heures que Jean-Pierre Pernaut a décidé de régler ses comptes ! Il a en effet décidé de répondre contre toute attente à une émission qui a pu le présenter comme un “abominable facho” pendant des années.

Il s’agit en effet de l’émission Les Guignols de l’Info, qu’il n’hésite pas à balancer dans son livre ! D’ailleurs, ses mots ne sont pas vraiment tendres car il avoue avoir toujours détesté l’émission d’humour qui a pourtant fait les beaux jours de la chaîne Canal+ pendant de très nombreuses années.

Bien que le programme soit aujourd’hui arrêté, les téléspectateurs se souviennent encore de blagues mythiques de l’émission qui ne laissait personne indifférent à l’époque, grâce à un humour noir qui parfois n’hésitait pas à bousculer les français dans leurs positions ! Concernant Jean-Pierre Pernaut qui était souvent présenté selon lui comme un journaliste faisant du militantisme d’extrême droite, on imagine que cela a pu être un sacré soulagement !