Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13 Heures de TF1 après l’avoir présenté pendant 32 ans

Jean-Pierre Pernaut : « c’est une décision qui a été murement réfléchie. »

Ce mardi 15 septembre, le Figaro a relaté une information qui a surpris tous ses lecteurs. En effet, le quotidien français a annoncé le départ de Jean-Pierre Pernaut du journal télévisé de 13 heures sur TF1. L’emblématique présentateur devrait quitter son poste vers la fin de cette année comme il est dit dans l’article du journal. Cette information a été par la suite confirmée par LCI moyennant un article qui a été partagé par TF1 sur son compte Twitter.

LCI explique que le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13 h n’a rien à voir avec le taux d’audience. La chaîne a précisé qu’ils sont en moyenne cinq millions de téléspectateurs, c’est-à-dire 41 % de part d’audience, à suivre quotidiennement le JT de 13 h depuis début 2020. Une belle performance qui permet au présentateur de conserver sa place au sein de la rédaction de la chaîne. Toutefois, il sera affecté à d’autres tâches.

En effet, TF1 a décidé qu’à partir de l’année prochaine, Jean-Pierre Pernaut officiera en tant que coordinateur et pilote des opérations spéciales qu’il a créées, à l’instar de « SOS Villages », ou encore « Les plus beaux marchés de France ». De plus, le présentateur du JT de 13 h mettra ses expertises à contribution dans les éditions spéciales de la chaîne, dont la retransmission en direct du défilé, le jour de la fête de l’indépendance française.

De son côté, Jean-Pierre Pernaut a officialisé son départ dans une vidéo de 2 minutes qu’il a postée sur son compte Twitter. « Je sais que ma décision d’arrêter le 13 h va surprendre pas mal d’entre vous. Toutefois, je l’ai très murement réfléchi. Le 13 h et moi, c’est une aventure vraiment extraordinaire. C’est grâce à vous et à votre confiance. C’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année », s’est exclamé le présentateur en évoquant 33 ans, soit un tiers de siècle de passion et de fierté.

Par ailleurs, le présentateur a dit qu’il souhaitait changer de rythme à partir de l’année prochaine. Ce fut aussi l’occasion pour lui d’annoncer qu’il se prépare actuellement un grand magazine sur les richesses infinies du terroir français ainsi qu’un nouveau programme digital qui verront sa participation. Tout ce qu’il souhaite, c’est que les actuels patrons du Groupe TF1 maintiennent le journal de 13 h dans cette même logique de proximité avec les Français et les régions.

Jean-Pierre Pernaut quitte son siège de présentateur alors qu’il est au sommet de sa popularité.

D’après un récent sondage réalisé par OpinionWay pour TV Mag, Jean-Pierre Pernaut a été élu personnalité télé préférée des Français. Ainsi, il quitte son poste de présentateur alors qu’il est au sommet de sa popularité. Une décision qui a été saluée par Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint du Pôle Information du Groupe TF1. « Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 puisse compter sur son talent et son énergie », a dit le DGA.

Par ailleurs, dès que l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut a été rendue publique, de nombreux anonymes ainsi que des célébrités ont commencé à lui rendre hommage. Parmi eux, Patrick Poivre d’Arvor, présentateur-vedette du journal de 20 heures sur Antenne 2. Le journaliste de 72 ans n’a pas manqué d’adresser ces quelques mots à son confrère : « Un salut très amical à mon confrère Jean-Pierre Pernaut. Bienvenue dans l’après-JT ».

Pour l’heure, le nom du successeur Jean-Pierre Pernaut n’a pas encore été dévoilé. Toutefois, il est certain que le présentateur télé le plus apprécié des Français restera dans le cœur de nombreux téléspectateurs pour ses bons et loyaux services.