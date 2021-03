Jean-Pierre Pernaut : sa femme Nathalie Marquay attirée par Serge Gainsbourg, c’est une grosse catastrophe…

C’est une nouvelle qui fait assez froid dans le dos et en même temps qui est très étonnante, que l’on a pu avoir l’occasion d’apprendre sur Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut. On a en effet pu lire une nouvelle assez incroyable concernant le chanteur Serge Gainsbourg, qui est au coeur de l’actualité en ce moment même si ce dernier est décédé depuis maintenant une bonne trentaine d’années.

Il se trouve que même les chaînes de télévision diffusent en ce moment même de nombreux reportages concernant le chanteur qui était d’ores et déjà très controversé à l’époque : mais personne n’aurait pu penser que l’on apprenne encore de nouvelles choses sur ce chanteur mythique de la chanson française, qui n’a cessé de faire parler de lui de son vivant, et même depuis tout ce temps.

Serge Gainsbourg attire les femmes, il a même écrit pour de nombreuses d’entre elles et fait polémique

Il faut bien avouer que les chansons du chanteur Serge Gainsbourg ont de quoi ne pas laisser indifférent, comme on peut s’en souvenir notamment avec ses chansons comme La Javanaise mais également à travers celles qu’il a eu l’occasion d’écrire pour de nombreuses personnalités féminines comme par exemple Brigitte Bardot, Jane Birkin, ou encore notamment des actrices comme Catherine Deneuve.

On se souvient même que cela avait fait polémique lorsqu’il avait eu l’occasion de faire chanter France Gall, qui était à l’époque alors très jeune. Celle-ci n’hésitait pas une seule seconde à chanter la chanson de Serge Gainsbourg qui était à double sens et qui aurait pu choquer la jeune femme à l’époque le second sens caché de celle-ci.

Est-ce pour toutes ces raisons que Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut, n’a pas hesité une seule seconde à faire une déclaration choquante concernant le chanteur ?

Quoi qu’il en soit, cela à de quoi faire vivement réagir sur les réseaux sociaux : personne n’aurait pu penser que Nathalie Marquay aurait pu être attirée par Serge Gainsbourg, ce qui n’a pas manqué de faire jazzer…

Nathalie Marquay aurait-elle pu être en couple avec Serge Gainsbourg plus tôt dans le passé ?

Alors que cela fait maintenant trente ans que le chanteur Serge Gainsbourg est décédé, il se trouve que Nathalie Marquay n’a pas manqué de réagir dans l’émission Le 6 à 7 avec Casta. En effet, il se trouve que Serge Gainsbourg est très différent de Jean-Pierre Pernaut et on est même “loin” de celui-ci comme elle l’a déclaré.

Néanmoins, il se trouve que la femme de Jean-Pierre Pernaut n’a pas hesité à dire qu’elle aurait « pu être attirée » par le chanteur Serge Gainsbourg : il faut dire que comme Nathalie Marquay l’a bien avoué, ce dernier avait un vrai don pour “parler aux femmes”, que ce soit dans ses interviews parfois très polémiques ou encore dans ses chansons qui ont un côté très romantique malgré tout.

Il se trouve que le chanteur a eu de très belles femmes à ses côtés par le passé, alors Nathalie Marquay estime clairement dans son interview que “ce n’est pas pour rien” et qu’il doit très certainement y avoir une raison !