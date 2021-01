Jean-Pierre Pernaut : sa femme Nathalie Marquay balance et donne sa réaction sur le nouveau journal de 13 heures !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rentrée a été très mouvementée sur TF1, avec la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau qui a dû faire une grande rentrée en fanfare ! En effet, la journaliste était très attendue car elle allait remplacer enfin Jean-Pierre Pernaut, et les réactions ne ce sont pas faites attendre avec notamment celle de la femme de ce dernier, Nathalie Marquay !

Journal de 13 heures : Jean-Pierre Pernaut a laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau !

L’année 2021 marquera un tournant incroyable dans l’histoire de la chaîne TF1. En effet, depuis le 4 janvier dernier, Jean-Pierre Pernaut ne présente plus le journal de 13 heures. Si cette nouvelle peut paraître anodine quand elle est sortie de son contexte, il faut bien rappeler qu’il s’agissait du journal le plus populaire en France !

Chaque semaine, des millions de téléspectateurs regardent avec la plus grande impatience le journal de 13 heures pour le plus grand bonheur. Dans certains foyers français, c’est en effet une institution : il s’agit parfois du seul contact avec l’extérieur, et de la principale source d’informations pour certains français qui ne lisent ni la presse en ligne ou sur le papier, ni n’écoutent la radio pour s’informer.

[SONDAGE] Votre moment fort de l'année est le départ de Jean-Pierre Pernaut. pic.twitter.com/xuzIBU382B — Médias France (@MediasFrance) January 7, 2021

C’est en ce début d’année que Jean-Pierre Pernaut a quitté le journal de 13 heures : il laisse la place à Marie-Sophie Lacarrau qui était attendue au tournant par tous les téléspectateurs de la chaîne ! Et comme vous pouvez le voir, les réactions n’ont pas tardé à arriver et notamment par la femme de l’ancien présentateur Jean-Pierre Pernaut, la Miss France Nathalie Marquay.

Nathalie Marquay donne son avis sur Marie-Sophie Lacarrau, la nouvelle présentatrice du journal de 13 heures !

On se doutait bien que Jean-Pierre Pernaut et sa compagne Nathalie Marquay allaient donner leur avis sur la nouvelle version du journal de 13 heures, mais personne ne s’attendait à voir des premières réactions aussi vite : cela ne fait en effet qu’une seule semaine que la nouvelle présentatrice a eu l’occasion de faire ses preuves.

Marie-Sophie Lacarrau prend dès aujourd'hui les commandes du 13H de TF1, elle succède à Jean-Pierre Pernaut qui était à la tête du journal depuis 33 ans. pic.twitter.com/RR2tWG5zSh — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) January 4, 2021

C’est hier soir, sur le plateau de TPMP Ouvert à tous, l’émission qui est présentée le vendredi par Benjamin Castaldi, que l’ancienne Miss France n’a pas hésité, et comme vous allez pouvoir le constater elle ne mâche pas ses mots. Alors que la présentatrice du journal le plus populaire de France vient de commencer sa première semaine d’animation, la chroniqueuse de TPMP Magali Berdah n’a pas hésité à donner son avis sur cette première semaine en étant vivement critique : elle n’a clairement pas été des plus tendre avec Marie-Sophie Lacarrau !

Mais alors que la femme de Jean-Pierre Pernaut se trouvait sur le plateau de TPMP Ouvert à tous, elle n’a pas hésité une seconde à réagir également sur le sujet. Selon elle, cette nouvelle présentatrice est vraiment “formidable”, et elle confirme même que son mari Jean-Pierre Pernaut apprécie également que ce soit Marie-Sophie Lacarrau qui le remplace. Voilà qui devrait faire plaisir à la principale intéressée qui attendait probablement d’avoir la confirmation de Jean-Pierre Pernaut sur ses qualités de présentatrice.

En effet, on imagine que cette première semaine a été particulièrement difficile à vivre pour elle, mais selon les premières audiences il semblerait que Marie-Sophie Lacarrau s’en soit sortie avec brio malgré le contexte ainsi que la passation qui a dû être particulièrement difficile pour elle.