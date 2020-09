Jean-Pierre Pernaut : sa femme Nathalie Marquay révèle ses très nombreux problèmes de santé !

Il y a quelques jours, celui qui s’occupait de la présentation du journal de 13 heures sur la chaîne leader depuis 1988, annonçait son départ de la chaine de télé. Une décision qui avait surpris tout le monde mais qui valait pourtant la peine.

L’état de santé de Jean-Pierre Pernaut inquiète sa chérie

Cette annonce était donc loin d’être en anodine d’autant plus que le journaliste de 70 ans aurait de sérieux problèmes de santé. En service à TF1 depuis 33 ans, le présentateur aurait été encouragé de quitter ce programme par son épouse Nathalie Marquay qui s’inquiète pour son état de santé.

Alors que la cérémonie d’adieux de ce fidèle présentateur du journal de 13 heures a été prévue en décembre, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut dévoile les raisons de son départ. Au regard de la gravité des problèmes de santé du journaliste, on peut dire que cette décision en valait la peine. Lors de son interview avec le Figaro, il expliquait avoir pris conscience de son retrait de la télé pendant le confinement d’autant plus qu’il reconnaît ne pas avoir indéfiniment la même énergie. Il avait poursuivi en disant que la présentation du journal télévisée nécessite une bonne forme. Bien que le père de Tom, Lou, Julia et Olivier estime avoir encore la pêche pour continuer à assumer cette fonction, son épouse Nathalie pense le contraire.

Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut ne cache rien sur son état de santé

Nathalie Marquay, mariée avec Jean-Pierre Pernaut depuis 2007, s’est confiée dans les colonnes de Gala ce jeudi. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle parle de l’état de santé de son époux. Cette dernière qui pense que son mari faisait plus d’efforts lors de ses présentations de JT, déclare qu’il n’avait plus la même forme une fois qu’il était de retour à la maison. Déclarant avoir eu le cœur brisé à chaque fois qu’elle voyait son chéri épuisé, elle l’aurait encouragé de quitter le journal télévisé de 13 heures dont il est le présentateur depuis près de 32 ans. Elle affirme d’ailleurs que « Cette décision a été très douloureuse à prendre pour Jean-Pierre, mais je le voulais vraiment. J’étais très angoissée ». Il faut dire que la mère de famille de 53 ans souhaite ce départ depuis plusieurs années à cause de la santé fragile de Jean-Pierre Pernaut. Il faut rappeler que ce journaliste de TF1 de 70 ans avait été obligé en 2018, de s’absenter de son poste pendant quelque temps pour suivre un traitement afin de se soigner d’un cancer de la prostate.

Selon les déclarations de Nathalie Marquay, le cancer de la prostate dont a été victime le père de ses enfants il y a deux ans, n’est pas la seule maladie dont il souffre. Le présentateur du journal sur TF1 s’est déjà fait opérer cinq fois au genou et serait également sujet à des problèmes dans les poumons. L’ancienne Miss France qui ne s’arrête pas là, évoque aussi 3 stents au niveau du cœur. En effet, la 57ème Miss de l’Hexagone révèle que son mari fumait beaucoup et qu’elle l’aurait poussé à aller voir un médecin spécialiste du cœur. Après un scanner, les examens du cardiologue avaient révélé qu’une artère était bouchée et cela aurait permis deux jours plus tard, qu’il soit opéré.

Il faut dire que tous ces graves problèmes de santé du journaliste étaient moins connus du public. Très préoccupée par la santé et le bien-être de son époux, toutes ces confidences au magazine Gala démontrent son degré d’inquiétude et d’angoisse. Elle aurait donc conseillé à ce dernier de quitter le JT de 13 heures pour éviter le pire. Jean-Pierre Pernaut devra désormais avoir du temps pour lui-même et se reposer.