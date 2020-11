Jean-Pierre Pernaut : sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau a dévoilé les premières images exclusives du futur du journal de 13 heures, regardez la photo !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avant même qu’elle ait remplacé Jean-Pierre Pernaut, la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau fait d’ores et déjà parler d’elle dans les médias !

Marie-Sophie Lacarrau va-t-elle changer le format du journal de 13 heures rendu populaire par Jean-Pierre Pernaut ?

Alors que son remplacement est attendu pour le début du mois de janvier 2021, la future présentatrice et remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacarrau, ne cesse de faire parler d’elle cette semaine. En effet, il y a tout juste quelques jours, on avait déjà pu voir la présentatrice de TF1 donner une interview exclusive à un journal où elle faisait des révélations sur l’avenir du journal de 13 heures. En effet, les téléspectateurs habitués à regarder le journal de Jean-Pierre Pernaut avaient bien de quoi être terrifiés par l’arrivée de la présentatrice : Marie-Sophie Lacarrau prévoit-elle de tout changer dans sa propre version du journal de 13 heures ? Et bien nous avons désormais la réponse.

En effet, s’il y a bien quelque chose qui caractérise le journal de Jean-Pierre Pernaut, c’est bien évidemment son caractère bien trempé, mais également ses choix éditoriaux. Et à ce sujet, on peut dire qu’ils sont clairement assumés car le présentateur a mis à l’honneur pendant de nombreuses années les régions françaises dont on entend si peu parler au quotidien ! Une très belle façon de rendre hommage au patrimoine français, que les habitants des petites communes apprécient, tout comme les téléspectateurs qui ont l’occasion de voyager sans quitter leur canapé !

Dans l’interview que la présentatrice a accordé, on a pu découvrir qu’elle comptait encore et toujours donner une place toute particulière aux régions françaises, mais va-t-elle reprendre le concept de Jean-Pierre Pernaut ? Là est toute la question…

Marie-Sophie Lacarrau dévoile des images exclusives du journal de 13 heures qu’elle va présenter !

Avant même qu’elle officie à l’antenne, nous avons déjà eu l’occasion de voir une image exclusive d’un futur reportage de la présentatrice du journal de 13 heures. Dans la photo que l’animatrice a partagé sur son compte Instagram, on peut la voir sur le terrain ! Elle a en effet annoncé qu’elle se rendait dès aujourd’hui dans les régions françaises pour rencontrer tous les correspondants qui sont au quotidien auprès des français. Que cela soit à Lille ou encore à Strasbourg, la présentatrice a de nombreuses villes à visiter pour faire le tour de la France, et le chemin risque d’être long !

Cela a attisé la curiosité de nombreux internautes qui ont voulu en savoir plus à ce sujet : la présentatrice du futur journal de 13 heures va-t-elle choisir de se rendre sur le terrain lors de la présentation et de quitter le plateau ? Cela pourrait être une très grande innovation que de présenter le journal de 13 heures depuis des régions françaises, mais à ce jour la présentatrice n’a pas dévoilé plus d’informations que cela.

On imagine toutefois qu’elle devrait arriver à l’antenne dès le mois de janvier avec sa propre version du journal de 13 heures revue au goût du jour ! La pression est très forte pour la future présentatrice Marie-Sophie Lacarrau et on imagine qu’elle doit s’y préparer dès maintenant pour faire face : les téléspectateurs seront-ils au rendez-vous après avoir été fidèle à Jean-Pierre Pernaut pendant plusieurs dizaines d’années sur TF1 ?