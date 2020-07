Jean-Pierre Pernaut : son fils Tom hospitalisé d’urgence en pleine nuit, l’animateur est dévasté !

Âgé de 16 ans, ce dernier a dû être conduit aux urgences en se plaignant d’abominables douleurs dans le bas-ventre. Jean-Pierre Pernaut, extrêmement inquiet, le conduisit lui-même au centre de soins.

Un événement qui aurait pu très mal tourner

Arrivé à l’hôpital en urgence, Tom a été rapidement pris en charge par le personnel médical. Le diagnostic ne tarda pas à tomber : il s’agissait d’une torsion testiculaire, affection commune chez les hommes et qui, si elle n’est pas traitée à temps, peut conduire à l’ablation de l’organe. Attendre plus de six heures peut entraîner des conséquences de cet ordre.

Il n’en demeure pas moins que la torsion testiculaire est un accident extrêmement douloureux. On imagine sans peine la peur des parents face aux souffrances de l’adolescent.

Heureusement, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont pu conduire en pleine nuit leur fils à l’hôpital le plus proche, ce qui sauva sans aucun doute le jeune homme des complications possible qu’un tel accident aurait pu créer. Une opération est parfois nécessaire, mais lui n’en eut pas besoin, car il arrive que le problème se résolve de lui-même. C’est ce qui se passa, lui évitant de passer entre les mains d’un chirurgien.

Ainsi, le fils de Nathalie Marquay et du célèbre présentateur de télévision n’aura pas à rester longtemps alité, ce qui, évidemment, constitue un grand soulagement pour ses parents et sa famille. Le lundi 27 juillet, en réponse à des messages d’internautes qui s’inquiétaient de la santé de Tom Pernaut, sa mère se montrait rassurante sur les réseaux sociaux, indiquant qu’il se trouvait hors de danger. Elle écrivait ainsi qu’il était dans une « forme olympique ». « J’espère que Tom va mieux », « Il n’a pas eu de soucis comme disent les médias ? », « Tout va mieux j’espère », écrivaient-ils. Un indice supplémentaire de la popularité de la famille Pernaut auprès des Français.

Si l’accident n’eut pas de conséquences, Tom saisit cependant l’occasion pour sensibiliser le public à cette affection

Le problème médical, commun, est cependant peu connu du grand public. Le fait que la torsion testiculaire affecte d’une partie honteuse de l’anatomie, la réticence à en parler, sont certainement à l’origine de ce fait. Cependant, Tom, conscient de ce qu’il aurait pu vivre si rien n’avait été fait, a pris l’initiative de sensibiliser le public à ce problème. Utilisant le réseau social Tik Tok, où il est suivi par plus de 90 000 personnes, il informa avec pédagogie ses followers, leur donnant tous les détails de la mésaventure qui lui arriva dans la nuit du 13 au 14 juillet. « J’ai une torsion testiculaire, en gros ma boule est en feu et ça fait super super mal », écrivait-il. « Du coup je vais aller à l’hôpital (…) Je vais réveiller la madre, elle va m’emmener et je vais sûrement me faire opérer (…) ». Dès le lendemain, il reprenait la parole en expliquant que tout était naturellement « remis en place ».

Le fait qu’il ait pris le temps d’écrire à ses abonnés avant même de songer à se rendre à l’hôpital dénote son goût de l’information, une passion peut-être héritée de son père. Depuis quelques mois, sa célébrité est en augmentation, et il y a fort à parier que l’événement en question lui vaudra une certaine popularité, en raison de son franc-parler et de la facilité à partager des problèmes intimes.