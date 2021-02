Jean-Pierre Pernaut sous le choc : un cambriolage orchestré par sa fille Lou Pernaut est révélé !

Alors que le présentateur et journaliste Jean-Pierre Pernaut avait pu décider il y a de cela quelques mois de quitter définitivement la présentation du journal de 13 heures sur TF1 qu’il a pu présenter pendant plus de trente ans, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre qu’une polémique aussi importante allait pouvoir le concerner indirectement encore aujourd’hui.

En effet, même si Jean-Pierre Pernaut ne se retrouve plus aujourd’hui à présenter le journal de 13 heures sur TF1, il se trouve tout de même que celui-ci fait encore beaucoup parler de lui, notamment avec des prises de paroles qui peuvent être très choquantes sur les réseaux sociaux, mais pas seulement !

Il se trouve en effet que dans l’émission de débat qu’il peut animer sur LCI avec Jean-Pierre & Vous, c’est un véritable théâtre auquel on peut avoir accès chaque semaine, avec des scènes parfois très choquantes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Depuis maintenant un peu plus d’un mois, le journaliste et animateur mythique Jean-Pierre Pernaut est dans une nouvelle polémique qui ne ravie clairement pas ses plus grands fans. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de croire aujourd’hui que ce dernier allait réagir de la sorte.

Jean-Pierre Pernaut : le journaliste est au coeur d’une nouvelle polémique avec sa fille Lou Pernaut

Si la fille de Jean-Pierre Pernaut est très présente sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant, personne n’aurait pu penser que la jeune femme allait pouvoir choquer autant de personnes avec une déclaration aussi choquante sur les réseaux sociaux. En effet, c’est sur le réseau social TikTok que la jeune femme a fait une très grosse annonce qui n’a pas du tout plu à ses abonnés.

Dans des images assez terrifiantes, on a pu voir en effet que son domicile avait été cambriolé ! La jeune femme confie même qu’on lui a volé des “compléments alimentaires”. Devant les images, les internautes ont été tous complètement sous le choc, mais par la suite, on a pu apprendre des révélations complètement dingues concernant les déclarations de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

En effet, il s’agissait contre toute attente d’un faux cambriolage pour pouvoir réaliser des placements de produits. Malheureusement, on peut dire que le succès n’a clairement pas été au rendez-vous pour la fille de Jean-Pierre Pernaut qui se fait lyncher sur les réseaux sociaux !

Lou Pernaut s’excuse pour son faux cambriolage après avoir suscité des réactions sur les réseaux sociaux

Ce n’est qu’un peu plus tard que l’on a pu découvrir un nouveau témoignage de la part de Lou Pernaut qui a de nouveau pris la parole sur ce fameux réseau social. En effet, elle s’est confiée et elle a même avoué qu’il s’agissait bel et bien d’un faux cambriolage. Devant les faits, les internautes avaient été nombreux à être choqués, et cela n’a pas arrangé les choses !

La fille de Jean-Pierre Pernaut a percé sur Tik Tok. La elle a posté 2 vidéos ou elle montrait qu’elle s’était fait cambrioler pendant la nuit, pour au final que ce soit un placement de produit « ils m’ont même volé mes compléments alimentaires [insère speech et code promo] » pic.twitter.com/cSXyaTfDrr — 🌻Façon Bretzel🌻 (@ClaireVLeon) February 17, 2021

En effet, les réactions ont été beaucoup plus violentes notamment sur le réseau social Twitter, où certains internautes ne se sont d’ailleurs pas privés pour dénoncer les placements de produits qui vont beaucoup trop loin !