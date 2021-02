Jean-Pierre Pernaut fait une révélation incroyable : il revient sur tous ses échecs scolaires qui ont été assez nombreux !

Si certains auraient pu penser par le passé que Jean-Pierre Pernaut réussissait tout ce qu’il touchait, et bien on peut dire que c’est raté comme on a pu le découvrir encore récemment dans une déclaration assez choquante que personne ne s’attendait à pouvoir découvrir sur le web et dans la presse nationale. Il faut bien dire que si pendant des dizaines d’années maintenant, Jean-Pierre Pernaut a su montrer à tout le monde qu’il fallait devoir compter sur lui pour pouvoir présenter le journal de 13 heures en mettant en avant notamment les différentes régions françaises, il est assez difficile de croire les révélations que ce dernier a pu faire encore récemment.

Mais alors qu’il est très proche de ses enfants Tom et Lou Pernaut que l’on peut voir de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, avec notamment de vidéos sur Instagram et le réseau social chinois TikTok, il est difficile de croire les affirmations qu’a pu donner Jean-Pierre Pernaut : c’est en effet une occasion très belle pour tous les jeunes qui ont des difficultés à l’école, mais également un signal pour ses enfants qui pourraient très bien lui reprocher d’avoir vécu des échecs à l’école.

Quoi qu’on en dise, on imagine que Jean-Pierre Pernaut a dû en tout cas travailler très dur par la suite pour pouvoir arriver à un tel résultat et un grand succès que l’on connaît tous aujourd’hui : tout le monde a déjà vu le journaliste mythique de TF1 à ce jour !

Jean-Pierre Pernaut fait une grosse annonce : un message d’espoir pour les étudiants qui sont en échec scolaire !

Aujourd’hui, c’est un fait et plus personne ne peut le nier : depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus tout particulièrement, les élèves en France ont beaucoup de difficultés à pouvoir étudier comme il se doit.

Les notes sont de plus en plus catastrophiques selon les dernières statistiques, et l’espoir d’avoir une vie meilleure par l’avenir ne fait que de s’estomper de jour en jour. Alors qu’il a tout juste quitté le journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut a décidé de frapper fort avec un message très clair dans son livre « 33 ans avec vous » où il raconte les coulisses de son journal télévisé.

Dans les quelques pages que nous avons eu l’occasion de lire, on peut voir en effet que le présentateur n’a pas toujours eu une vie facile contrairement à tout ce que l’on pourrait croire.

Personne ne savait en effet que Jean-Pierre Pernaut avait vécu quatre redoublements dans sa scolarité chaotique, mais également qu’il avait pu échouer non pas une fois mais trois fois à l’examen du baccalauréat.

A l’heure où les étudiants sont en difficulté, avec notamment certains d’entre eux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts et à pouvoir se payer à manger, il est important pour Jean-Pierre Pernaut de présenter son parcours aux plus jeunes, et ce afin de les inspirer.

Nul ne doute que le livre de l’ancien journaliste de TF1 devrait faire un très gros carton dans toutes les librairies françaises : bien qu’il ait été remplacé par la journaliste Marie-Sophie Lacarrau qui est pour le coup assez brillante selon certains téléspectateurs, ils restent toutefois très attachés à l’ancien présentateur du journal de TF1.