Jean-Pierre Pernaut : viré du JT de 13 heures ? Jacques Legros se prépare à prendre la relève !

Remplacé par Jacques Legros, qui assura son poste durant le confinement, le présentateur et journaliste a fait un choix qui n’a pas beaucoup étonné ses fans.

Le journaliste se retire, mais n’en demeure pas moins présent

Cette décision n’a pas été facile pour celui qui anime le journal depuis plusieurs décennies. Mais la pandémie de COVID-19 inquiétait le journaliste, âgé de 70 ans et ayant souffert d’ennuis de santé assez graves, notamment un cancer de la prostate. Il choisit dont de ne plus présenter le journal, respectant le confinement et ne se rendant plus dans les locaux de TF1. Depuis chez lui, il anima cependant le journal de 13 h, intervenant au cours de l’émission pour s’exprimer sur des sujets liés à l’actualité.

Pendant ces interventions, il livra son opinion sur la crise sanitaire et se montra souvent très critique par rapport à la façon dont le gouvernement gérait la pandémie. Cependant, il démontra son ignorance de certains faits, notamment sur les masques qui étaient indisponibles pendant tout le début du confinement en grande surface et en pharmacie. Ainsi, en critiquant le comportement irresponsable selon lui des Français qui sortaient sans leur masque, il n’avait pas pris en compte que ces derniers ne pouvaient tout simplement pas en obtenir.

Cependant, si certains décrièrent le manque d’objectivité dont il faisait preuve et qu’un journaliste se devait selon eux d’éviter, beaucoup saluèrent son franc-parler et la sincérité avec laquelle il exprima ses pensées durant cette période. Ainsi, il a émis à plusieurs reprises des doutes concernant certaines mesures prises par le gouvernement, dénonçant des incohérences pour lui évidentes. Par exemple, l’interdiction de se rendre sur les plages n’avait pas de sens pour lui, étant donné que les centres commerciaux, où le risque de contamination est bien plus important, n’étaient, eux, pas fermés. Même chose lorsque tomba l’interdiction pour les petits fleuristes d’ouvrir tandis que les grands magasins de jardinage n’étaient pas affectés par la décision gouvernementale. Ces prises de position, partagées par de nombreux Français, lui valurent le soutien d’une grande partie du public du journal.

Quel futur pour la présentation du journal de 13 h?

Si Jean-Pierre Pernaut affirme vouloir continuer son travail à TF1, il est possible qu’il soit forcé à brève échéance de renoncer à son poste. Malgré une popularité extraordinaire depuis 1988, année à laquelle il commença à animer l’émission qui le rendit célèbre, son âge et la situation sanitaire rendent possible le fait qu’il se retire de nouveau de son poste.

Bien qu’il n’envisage pas pour l’instant un départ définitif, l’augmentation du nombre de cas de covid en France pourraient amener le présentateur, par prudence, à se reconfiner de lui-même sans attendre d’annonce officielle. Si cette décision venait à se réaliser, la question du remplacement de cette figure médiatique considérable se posera pour TF1.

Difficile en effet de trouver une autre personne ayant autant de crédit auprès du public de la chaîne : Jean-Pierre Pernaut est tout simplement un atout immense pour assurer l’audimat de TF1. Cependant, il semble lui-même d’ores et déjà envisager son départ, puisqu’il a partagé une publication d’un internaute mentionnant le nom de Dominique Lagrou-Sampère. Néanmoins, cela demeure du registre de la supposition, puisque à ce jour aucune annonce officielle n’a été faite.