Jean-Pierre Pernaut vit un véritable cauchemar avec sa femme Nathalie Marquay, regardez les photos choquantes !

Franchement, qui ne rêverait pas de partir en vacances comme Jean-Pierre Pernaut, alors que nous venons tous de passer une année 2020 difficile avec la crise du coronavirus et une suite de confinements difficiles à vivre ?

Jean-Pierre Pernaut part en vacances en République dominicaine : un Noël en famille où tout le monde est réuni !

C’est avec toute sa famille que le journaliste mythique de TF1 s’est rendu en République dominicaine pour passer des vacances de rêves. En effet, libre de ses obligations avec le journal de 13 heures qu’il ne présente plus, on peut très bien comprendre que ce dernier souhaite plus que jamais se reposer avant de se concentrer sur de nouveaux projets à venir notamment sur la chaîne d’informations LCI. Mais si Jean-Pierre Pernaut essayait de trouver un peu de répit pendant ses vacances, et bien c’était sans compter sur des événements qu’il ne s’attendait sûrement pas à vivre.

C’est sa femme Nathalie Marquay qui a décidé de se confier sur son compte Instagram avec un récit et des images pour le moins choquantes pour les arachnophes. Si Lou Pernaut a décidé de publier une photo où on peut voir toute la famille (notamment son frère Tom et son père Jean-Pierre Pernaut) où tout le monde apparaît sous son meilleur bronzage, tout ne se passe pas comme prévu malheureusement !

En effet, l’ancienne Miss France doit probablement avoir une peur bleue des araignées à en croire les photographies qu’elle a publié sur son compte Instagram, car si vous avez peur de simples araignées, vous n’allez sûrement pas apprécier les images qui suivent !

Jean-Pierre Pernaut : rien ne se passe comme prévu pour ce séjour de rêve !

On a pu voir sur le compte Instagram de Nathalie Marquay, ancienne Miss France, des araignées énormes qui ont de quoi faire tomber par terre les personnes ayant la phobie de ces bestioles ! En effet, la femme de Jean-Pierre Pernaut a dû tomber de sa chaise quand elle a découvert des tarantules énormes !

A en croire les clichés que l’on a pu voir, la femme de Jean-Pierre Pernaut semble avoir croisé une araignée énorme dans l’hôtel où elle réside, mais en se baladant également à l’extérieur. Si cela a de quoi donner des frissons pour certains, espérons que cela ne gâche pas complètement le séjour de la famille Pernaut qui a bien besoin de se retrouver après cette année difficile, comme cela a été le cas pour tous les français. En effet, alors qu’il s’agissait de la toute dernière année de Jean-Pierre Pernaut au 13 heures de TF1, le confinement est venu perturber le journal qui devait se terminer dans la plus belles des configurations.

C’est son remplaçant Jacques Legros qui avait pris les devants lors du premier confinement notamment, avec des audiences records que Jean-Pierre Pernaut avait par ailleurs apprécié. Dès le mois de janvier prochain, c’est la journaliste Marie-Sophie Lacarrau qui devrait prendre les devants pour présenter un journal de 13 heures très attendu par les téléspectateurs. S’agissant d’un des programmes phares de la chaîne, TF1 espère bien que le public sera au rendez-vous et que les plus fidèles spectateurs ne seront pas déçus : cela pourrait être une catastrophe pour la première chaîne de France !