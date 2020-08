Jeanne Damas : la reine des influenceuses parisiennes de la mode est enceinte ! Les fans sont ravis !

Focus sur la plus parisienne des parisiennes !

A propos de Jeanne Damas

Avec ses plus de 1,4 millions d’abonnés, Jeanne Damas fait partie des influenceuses mode les plus suivies de sa génération. Elle s’est imposée rapidement dans ce domaine grâce à son travail et à son talent que beaucoup de grands noms ont remarqué.

Les débuts de Jeanne Damas se sont passés sur les réseaux sociaux. L’adolescente d’alors, postait ses photos sur Skyblog, partageant son quotidien de parisienne et ses moments avec ses proches. Par la suite, elle vire sur Blogspot, un réseau social plus travaillé. Là, la jeune femme commence par exprimer son goût pour la mode parisienne. On la découvre alors dans des blouses, des jupes longueur midi, etc. Jeanne Damas finit par ouvrir un Tumblr. Toutefois, avec sa popularité qui monte en flèche, elle n’éprouve plus le besoin d’alimenter ce réseau, qui finira également à l’abandon.

En 2011, l’influenceuse est repérée pour la 1ère fois par la marque « Comptoir des Cotonniers », pour laquelle elle réalise une campagne. Par la suite, c’est pour « & Others Stories » qu’elle fait un shooting, aux côtés de Garance Doré. Jeanne Damas collabore avec l’une des marques des magasins Macy’s. Elle en devient une ambassadrice, et finit même par apparaître dans le film « Rock’n’roll », un long métrage de Guillaume Canet.

En plus d’être très sollicitée, Jeanne Damas est également la muse de Simon Porte Jacquemus le styliste, qui est un ami de la jeune femme. Notons que tous 2 se connaissent depuis leur adolescence, et se sont toujours soutenus. D’ailleurs, c’est peu après que Simon Porte Jacquemus soit devenu un designer reconnu dans le monde de la mode, que Jeanne Damas a également percé dans ce domaine… coïncidence ?

Réalisations et projets

Aujourd’hui, influenceuse mode confirmée et reconnue, Jeanne Damas est également une créatrice qui a sa propre marque. En effet, c’est en 2016 que la jeune femme a créé la marque de prêt-à-porter « Rouje ».

Non, il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe, mais bien le nom de la marque de Jeanne Damas. Elle a choisi ‘’rouge’’ pour évoquer sa couleur de lipstick préférée, et le ‘’j’’ de ‘’Rouje’’ représente celui de son prénom Jeanne’’. L’idée de concevoir sa propre marque lui est venue lorsqu’elle a travaillé avec une amie, la styliste Nathalie Dumeix.

Jeanne Damas s’est lancée et sa ligne comprend des pièces parisiennes que l’on qualifierait de romantiques, avec des motifs fleuris. Notons que c’est elle-même qui met en scène ses créations sur son compte Instagram, pour le bonheur de ses 1,4 millions d’abonnés. Il arrive aussi qu’elle poste des clichés de muses stylées dans ses belles créations.

Jeanne Damas touche à tout dans le domaine de la mode. En plus des robes, des hauts et bas, elle conçoit en collaboration avec la créatrice Yasmine Eslami, des maillots de bain. Elle crée également des sacs, des chaussures, etc.

Pour l’année 2008, la jeune femme sort une ligne de beauté. On y retrouve des vernis à ongles, des rouges à lèvres, des produits pour maquiller le regard. Notons qu’ils sont bien emballés dans de jolis coffrets dorés, au style rétro.

A la fin de l’année 2019, c’est dans le 3e arrondissement de la ville de Paris, que la marque Rouje, ouvre une boutique, une consécration pour Jeanne Damas. D’ailleurs elle ne s’arrête pas là ! On retrouve également dans sa boutique, un restaurant intitulé « Chez Jeanne ». Ce dernier est dirigé d’une main de maître par le chef Alexandre Arnal. La réussite semble accompagner la jeune femme qui a annoncé à ses followers il y a quelques jours, sa grossesse de 5 mois… que du bonheur donc !