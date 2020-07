Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton (Les Frères Scott) : le couple lance une émission sur AMC !

Dans cette optique, deux acteurs viennent d’annoncer le lancement d’une nouvelle émission dès le 17 avril, « Friday Night in with the Morgans », afin de partager un peu de ces instants avec le public. Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton, mariés et parents de 2 enfants, ont donc décidé de lancer un talk-show, en partenariat avec la chaîne AMC, pour partager des astuces sur l’isolement et permettre à chacun de mieux vivre cette épreuve de quarantaine imposée à tous.

Voir cette publication sur Instagram Babies are all getting big!!! Princesses AND chickens! @themischieffarm #chickenparents Une publication partagée par Hilarie Burton Morgan (@hilarieburton) le 19 Mars 2020 à 2 :14 PDT

Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton veulent divertir pendant le confinement

En direct de leur ferme, située au nord de l’état de New York, Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton partageront des histoires sur la vie en isolement et accueilleront divers invités, comme Christian Serratos, Mark Duplass, Jensen Ackles ou encore Sarah Wayne Callies. Le but de ce talk-show virtuel ? Apporter un peu de réconfort au public, avec des conversations sans tabous sur la meilleure façon de gérer le quotidien durant l’épidémie de coronavirus. C’est à travers plusieurs messages sur Twitter et Instagram que l’acteur a fait l’annonce du projet, révélant au passage les difficultés morales traversées par sa propre famille.

Announcement in one hour…. or there abouts. Keep those eyes and ears open folks! Xothemorgans pic.twitter.com/ftfBlocVWr — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) April 10, 2020

«Très bien les gens. On va essayer quelque chose ici…. avec votre aide, on va tenter de comprendre comment gérer tout cela au fur et à mesure ! Notre but est simple, on veut faire sourire et rire, à une époque où il est justement difficile de sourire et encore plus de rire. Nous allons interagir avec les fans, et les non-fans aussi, et ce sera sans aucun doute un excellent moment ! »



L’émission est pensée comme une véritable expérience intime, qui veut casser les codes sur la vie des célébrités toujours si parfaite (bien que la réalité). C’est en tout cas ce qu’a déclaré Sarah Barnett, la présidente du groupe de divertissement d’AMC Networks et des studios AMC. Il faut dire que Jeffrey Dean Morgan entretient une belle relation avec le network américain, notamment grâce à son rôle de Negan, dans la série ultra populaire « The Walking Dead ».

Hilarie Burton vit mal la crise sanitaire américaine

Récemment, la femme de Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton, connue pour son rôle de Peyton dans la série « Les Frères Scott« , avait partagé une photo adorable du couple sur Instagram, ne manquant pas de remercier son mari d’être le roc de leur famille. En effet, celle-ci aurait un peu perdu pieds ces dernières semaines, face à l’ampleur de la tragédie humaine depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

« J’ai vieilli 300 ans le mois dernier. Et j’ai tous mes cheveux gris pour le prouver. Après avoir encaissé tous les messages demandant de l’aide, j’ai vécu un grand moment d’angoisse . Je souhaite publiquement remercier mon mari d’être le rocher de notre famille. Le calme dans la tempête. Merci de m’avoir laissé pleurer, de ne pas t’inquiéter quand la maison est un désastre, ou quand le dîner n‘arrive pas avant 21 heures. Merci aussi de m’avoir apporté du café au lit ce matin. Tu es sympa », a-t-elle ajouté avec humour.

Les nouveaux co-hôtes ont récemment célébré le 10e anniversaire de leur fils sur Instagram, avec un diaporama de photos adorables.

Le couple a également eu une petite fille de 2 ans, nommée George Virginia.

Je ne sais pas pour vous, mais ici on a vraiment hâte de découvrir le premier épisode de leur émission !