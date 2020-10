Jenifer atteinte du Covid-19 : les internautes trouvent qu’elle est au bout de sa vie lors de la finale de The Voice Kids !

View this post on Instagram

Mon aventure @thevoice_tf1 a été un véritable bonheur, une possibilité de faire ce que j’aime peut-être le plus dans mon métier : transmettre et accompagner. Les tournages ont été intenses en émotion et en découvertes humaines et artistiques … J’ai passé d’incroyables moments auprès de mes amis @amelbent , @marclavoineofficiel et @pascalobispo , le tout sous la bienveillance de l’adorable @nikosaliagas et des professionnelles équipes de @itvstudiosfr , @matthieugrelier, @pascalguix @raniabedia et tous les techniciens qui œuvrent pour faire de ce show musical l’un des plus beaux de la télévision française, sans oublier @olivierschultheis et ses musiciens extraordinairement doués … Je ne pourrais malheureusement pas, cette année, faire partie des coach et retrouver mon fauteuil rouge, la situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j’ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer et m’empêcher de répondre à mes engagements… D’autres projets sont en cours, et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informés en temps voulu afin que nous gardions notre lien …. si précieux… Je souhaite une belle saison à @amelbent , @marclavoineofficiel , @pagny_officiel et @vianneymusique …qui seront à eux 4 un sublime quatuor pour découvrir les talents de demain, et je regarderai avec plaisir ceux qui se présenteront à nous pour la 10 eme saison … je vous embrasse bien fort …💕💕💕