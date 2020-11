Jenifer balance tout et fait une grosse annonce sur les réseaux sociaux : “je ne l’oublierai jamais !”

Alors que les chanteurs ne peuvent plus se produire sur scène à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Jenifer a décidé de prendre les choses en main et de proposer une nouvelle configuration inédite qui va faire beaucoup de bruit !

Jenifer propose son premier concert en “live stream” : ses fans sont très étonnés !

Personne ne s’attendait à ce que la chanteuse, ancienne candidate de la Star Academy, fasse une annonce d’une aussi grande envergure sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures. Bien que les spectacles, pièces de théâtre, et concerts, ne soient plus possibles en cette période de confinement, les artistes essayent tous tant bien que mal de s’organiser pour pouvoir proposer un contact avec leur public. Certains proposent des concerts sur Facebook comme par exemple Patrick Bruel qui a fait de nombreux “lives” avec sa communauté, et d’autres comme la chanteuse Jenifer ont décidé d’aller encore plus loin.

En effet, la jeune chanteuse va se produire sur scène, mais sans braver les interdictions du gouvernement français ! L’idée lui est venue alors même qu’elle se rappelle de son énorme concert il y a un an, un événement mémorable qu’elle affirme ne jamais oublier. Pour organiser son prochain spectacle, elle va donc proposer un concert en “live stream”, c’est-à-dire réalisé et diffusé en direct pour que tout le monde puisse voir la prestation de Jenifer depuis son canapé ! Et pour cela, Jenifer a vu les choses en grand, car elle ne va pas se produire depuis une petite salle de concert, mais bel et bien depuis l’Olympia à Paris !

C’est donc une opportunité incroyable pour les fans de la chanteuse de pouvoir accéder à une prestation de la chanteuse dans cette salle de concerts mythique qui a pu accueillir les plus grands artistes internationaux par le passé. Le concert de la chanteuse aura donc lieu le dimanche 13 décembre à 18h, une heure assez peu commune pour un concert mais qui est adapté à une audience bien plus large que française !

Jenifer revient en force après avoir vécu une période difficile à cause du coronavirus !

Cette annonce vient à un moment de sa carrière où la chanteuse était assez mal en point. En effet, en octobre dernier, Jenifer était malheureusement en mauvaise forme à cause du climat anxiogène produit par la crise sanitaire du coronavirus.

Comme elle l’annonce dans sa vidéo annonçant son futur concert, il y a désormais un an elle était réunie avec ses fans en plein concert, et à l’époque on imagine que comme tous les français nous étions bien loin d’imaginer que la situation sanitaire et économique serait aussi catastrophique dans le pays.

Mais en reprenant les devants, Jenifer a su faire plaisir à ses fans qui se sont rapidement montrés au rendez-vous de la chanteuse. La billetterie de son concert en ligne, qui ouvrira le vendredi 20 octobre, risque de faire un malheur à l’ouverture si on en croit les premiers commentaires que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux après cette annonce fracassante de la chanteuse.

On devrait voir de plus en plus d’artistes proposer des concerts de la sorte : il y a tout juste quelques jours, c’était le chanteur Matt Pokora qui proposait à ses fans une toute dernière date pour son Pyramide Tour avec également un concert diffusé en ligne et partout dans le monde. Tout comme Jenifer, Matt Pokora promet également de ne pas faire les choses à moitié en prévoyant toutes les scènes qu’il avait prévu dans ses concerts !