Jenifer Bartoli surprend encore ses fans : Elle présente de sa demeure en Corse très originale en termes de déco !

La chanteuse Jenifer a une passion innée pour la décoration. Elle est d’ailleurs une remarquable femme d’affaire à la tête d’une firme d’objets décoratifs. Une profession qui s’est fait très présente dans la vie de l’artiste. Interviewée par L’Obs, elle parle de sa maison en Corse qui est assez riche en couleurs.

Jenifer, artiste et décoratrice

Jenifer Bartoli est une chanteuse française. Né en 1982 à Nice, elle a su s’imposer dans le milieu du showbiz de diverses manières. En tant que chanteuse, elle fait du Pop et variété. Deux styles qui lui vont à ravir puisqu’elle a eu un grand succès. Sa carrière a pris son envol en 2002 après qu’elle ait remporté la première saison de Star Academy. 18 ans plus tard, Jenifer est détentrice de 8 albums studio. Elle a également évolué dans le monde du cinéma avec plusieurs rôles joués. Parmi ses apparitions à l’écran, on peut citer le film « Traqués ». en 2019, elle sera présente dans la série Le « temps est assassin ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 4 Sept. 2020 à 2 :47 PDT

Jenifer est également une femme des émissions de téléréalité. Elle a joué le rôle de coach dans les émissions The Voice, la plus belle voix (2012-2015, 2019) et The Voice Kids (depuis 2014). Outre tous ses manteaux, l’animatrice est également une femme d’affaires. Elle dirige une marque de vente de collection d’objets décoratifs. Assistée par Charlotte Esquenet et Anne-Julie Entremont, la chanteuse mène à bien les activités de la marque « Ligati ». Cette passion pour les beaux objets et la décoration va se sentir dans sa maison de Corse

Une maison pleine de couleurs

Jenifer Bartoli a confié avoir fait de sa maison un chef d’œuvre décoratif. Cette confidence a été publiée dans les pages du magazine L’Obs. A 37 ans, la chanteuse est devenue une grande décoratrice d’intérieur. Même si elle en a fait une profession, cela reste pour elle un plaisir. La preuve est qu’elle a, elle-même, décoré sa maison située en Corse. La décoration de sa maison lui a pris deux ans. Une durée pendant laquelle, Jenifer a bien souvent douté de son travail. C’est pendant le temps de confinement qu’elle a pu ajuster les derniers détails de son long projet.

Le résultat de ce travail de longue haleine la rend heureuse et fière. « J’adore ce mix d’ambiance et d’énergies » a déclaré Jenifer. Une phrase de satisfaction qui vient après une petite description de chez elle. « Il y a un couloir de teint noir, un autre kaki, la chambre d’amis est rose » explique le coach de the Voice kids. Elle renchérit en rassurant que la couleur blanche fait également partie de son univers. On peut donc conclure qu’en Corse, Jenifer a une maison d’un standing décoratif très spécial.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 3 Sept. 2020 à 5 :06 PDT

Une maison pour des moments au « Vert »

Il est plus qu’évident que Jenifer adore décorer. D’après sa description, sa maison est la preuve qu’après son talent pour la musique vient celui de la décoration d’intérieur. Elle a dû prendre en compte chaque détail afin que toutes les pièces reflètent son imagination. Et c’est l’une des raisons qui l’ont motivé à se rendre en Corse pour la période du confinement.

Jenifer s’y est rendu avec ses deux fils Aaron et Joseph. La petite famille a pu passer d’agréable moments ensemble. Pour la chanteuse, cela a été l’occasion de se recentrer sur elle-même pour être plus apaisée. Pour rappel, malgré la fin du confinement, Jenifer Bartoli n’a pas pu finir l’émission The Voice kids de cette saison. La cause de cette absence est qu’elle a été testée positive au coronavirus.