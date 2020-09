Jenifer : elle est la jury la mieux payée de The Voice… son salaire à six chiffres a été dévoilé !

« Tout travail mérite salaire » dit-on. Celui de la star de l’émission The Voice, Jenifer, est énorme. Membre du jury comme Soprano et Julien Clerc, elle a négocié un plus grand revenu que ses collègues. Le montant de son cachet a été révélé un an après la fin de l’émission. Il s’agit d’un montant à 6 chiffres qui fait dire « Waouh ».

Jenifer et l’émission the Voice

Jenifer Bartoli est une actrice et chanteuse française. Au cours de sa carrière elle a travaillé sous la coupe de deux labels à savoir : Universal et TF1 Musique. Très à son aise devant les caméras, elle a été sollicitée à des émissions télé.

Sa première émission était Star Academy dans laquelle elle a remporté la toute première saison. La grande partie de son image est associée à l’émission The Voice. Elle y joue le rôle de Coach depuis son intégration en 2012. En 2014, elle intègre également The Voice Kids.

Jenifer a d’abord fait quatre saisons de the Voice dès sa première participation. Elle a collaboré avec Florent Pagny, Louis Bertignac et Garou. A la fin de la quatrième saison en 2015, elle prit une longue pause. Il faut attendre la 8e saison de the Voice pour revoir Jenifer Bartoli. Elle sera cette fois ci aux côtés de Julien Clerc, Soprano et Mika. Pour ce qui est de The Voice Kids, Jenifer n’a jamais raté une seule saison.

Une bien grosse paie pour Jenifer

La saison de The Voice 2019 a été particulière pour Jenifer. Débuté sur les deux émissions, elle finira par ne garder son fauteuil que sur The Voice Kids. Après cinq années de bons moments, elle a décidé de quitter The Voice. Une décision à laquelle ne s’attendait personne. Ce départ réduisit le jury à 4 personnes à savoir : Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian. Les spéculations sont allées bon train sur le départ de la célébrité. Les deux raisons principales évoquées dans les rumeurs étaient un renvoi de la production ou un ennui de la chanteuse.

Jenifer a vite fait de tirer les motifs de sa décision au clair. Il s’agissait pour elle de prioriser son rôle de mère que celui de Coach. Elle désirerait passer plus de temps avec ses enfants après ses obligations d’artiste. L’actrice a pourtant gardé sa place à The Voice Kids. Cette Place lui a rapporté un gros salaire. Le montant de sa paie à la fin de l’émission s’élève à 600.000 euros. Une vraie réussite pour l’interprète de la chanson « Au soleil ».

The Voice, départ de nombreux membres de Jury

Le montant que perçoit Jenifer pour l’émission The Voice 2019 est relativement bien élevé. Il dépasse de loin celui de Julien Clerc et du chanteur Soprano. Le départ de la chanteuse de The Voice n’a pas pour autant impacté sa présence dans The Voice Kids. En effet comme en 2019, elle a affirmé être dans la saison 2020. On peut donc retenir qu’elle a la volonté de revenir.

Cependant, si son planning coïncide avec les tournages de l’émission cela ne sera pas facile d’honorer sa promesse. Outre le départ de Jenifer, deux autres membres ont aussi quitté l’émission. Lara Fabian a quitté parce qu’elle tenait à se préserver de la pandémie actuelle en restant au Québec. Pascal Obispo justifie son départ par le désir d’être concentré au maximum sur un projet très important.